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花蓮林田山舊軌道 林務局擬打造文化廊道

2019-08-31 15:00中央社 花蓮縣31日電

花蓮林田山林業文化園區是台灣現存最完整、具特色的伐木基地，林務局計畫爭取新台幣10億元經費，打造「林業文化廊道」，獲農委會主委陳吉仲、民進黨立委蕭美琴肯定。

花蓮林管處長楊瑞芬接受中央社記者採訪表示，林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫，預計4年內投入新台幣10億元重整園區設備，包括修復1234公尺舊有軌道，設置電動遊園列車及72棟宿舍修復。

楊瑞芬指出，從交通、產業、經營等面向發展，包括自行車路網、軌道修復，到在地木創藝術家駐村、林業聚落體驗等，再現林田山繁榮景象，預計今年10月向行政院提出計畫。

蕭美琴昨陪同陳吉仲前往參觀，她表示，林田山有豐富的歷史文化內涵，深具發展潛力，也獲得總統蔡英文肯定。陳吉仲到訪後，也承諾會大力協助。

林田山林業文化園區位在鳳林鎮、萬榮鄉交界處，民國7年，日本設置「花蓮港木材株式會社」開始採伐，建造多條伐木鐵路，全盛時期曾有超過500戶居民，是台灣四大林場之一，過去有「小上海」之稱，77年伐木業終止後，目前僅剩30餘戶居民。

花蓮林管處接手後，轉型為林業文化園區，聚落裡的辦公廳舍、生活設施、員工宿舍、國小校舍等日式建築及林業文化多完整保留，獲縣文化局登錄為聚落建築群。

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