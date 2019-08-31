影／蘇澳版「唐伯虎點秋香」公演 免費看戲

2019-08-31 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮公所與宜蘭縣佑聲戲劇協會合作，在蘇澳鎮巡演3場，劇碼是「唐伯虎點秋香」、創意折子戲「健康快樂老來寶」。

巡迴公演今天首場在聖湖社區活動中心開演，吸引眾多居民欣賞，另外場次有9月7日長安社區活動中心、9月28日永榮社區活動中心，時間是上午10點到11點30分演出，免費進場。

鎮長李明哲表示，讓「戲曲送溫情」傳遞社會溫暖外，希望藉由戲劇，同時宣導如何照護關懷老人、預防失智，宣揚在地關懷、在地老化、在地安養理念，。

鎮公所表示，隨著經濟、社會和文化的轉型，醫療科技的進步，人們的壽命逐漸延長，但年輕一代大多離鄉就業或往都市發展，高齡化、少子化為目前社會要面對的課題，社區關懷慰問演出，即是透過戲劇，還有樂曲演奏、社團表演等，邀請社區長者、居民及公益團體參與，落實關懷，讓行動不便、無法外出的長者也能近距離的欣賞戲劇之美。