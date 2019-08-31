影／蘇澳版「唐伯虎點秋香」公演 免費看戲
宜蘭縣蘇澳鎮公所與宜蘭縣佑聲戲劇協會合作，在蘇澳鎮巡演3場，劇碼是「唐伯虎點秋香」、創意折子戲「健康快樂老來寶」。
巡迴公演今天首場在聖湖社區活動中心開演，吸引眾多居民欣賞，另外場次有9月7日長安社區活動中心、9月28日永榮社區活動中心，時間是上午10點到11點30分演出，免費進場。
鎮長李明哲表示，讓「戲曲送溫情」傳遞社會溫暖外，希望藉由戲劇，同時宣導如何照護關懷老人、預防失智，宣揚在地關懷、在地老化、在地安養理念，。
鎮公所表示，隨著經濟、社會和文化的轉型，醫療科技的進步，人們的壽命逐漸延長，但年輕一代大多離鄉就業或往都市發展，高齡化、少子化為目前社會要面對的課題，社區關懷慰問演出，即是透過戲劇，還有樂曲演奏、社團表演等，邀請社區長者、居民及公益團體參與，落實關懷，讓行動不便、無法外出的長者也能近距離的欣賞戲劇之美。
鎮公所表示，歌仔戲為年長者最熟悉的傳統藝術，「唐伯虎點秋香」及創意折子戲「健康快樂老來寶」呈現在地戲曲藝術外，將目前高齡化及少子化等問題融入劇情，鼓勵長者終身學習及社會參與，促進身心健康，建構有尊嚴、歡樂的晚年生活。戲唱人生的喜怒哀樂，也傳達凡事不強求、唯有知足、才能快樂的理念。
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