為了對媽媽的愛 國中老師接家傳柚園當假日農夫還得獎

2019-08-31 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣國中老師陳增坤，因母親年邁，10年前與妻子接手家中柚子園，當起假日農夫，以對土地友善的草生方式栽培，還花大錢挖深井、蓋倉庫，去年獲全縣果品競賽銀牌獎，但前年過世的母親已來不及品嘗，陳增坤幾度在果園裡因思念母親偷哭，他說，對果園的用心代表他對母親的愛。

陳增坤的母親林密妹在花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村種植文旦柚多年，年紀漸長加上慢性病纏身，無力耕作，10多年前將柚子園包給別人，後來陳增坤發現果品品質走下坡，不忍母親多年心血浪費，與她商量「我來接手好不好？」

「你可以嗎?」陳增坤說，母親起初質疑他是教書的，有辦法經營8分地大果園嗎？他下田時，母親不時在旁邊「監督」，他想改變傳統農法，用對土地友善的方式種植，不噴除草劑，合理施肥、合理用藥，但母親一見草長就想砍，後來看到在他照料下文旦柚品質愈來愈好，原本因缺水泛黃的柚葉也恢復翠綠，才放手讓他按自己方式種植。

陳增坤身兼兩職，假日幾乎都泡在果園裡不見人影，妻子「坤嫂」雖然難免抱怨「我是偽單親」，還吃味「丈夫從來沒誇過我漂亮，倒是經常看到自家文旦柚都說好美」，但其實很支持丈夫夢想，丈夫負責種植，她負責行銷，夫妻齊心守護家傳柚子園。

前幾年陳增坤的母親倒下成為植物人，前年初病逝。「坤嫂」爆料丈夫曾幾度在果園裡偷哭想母親。夫妻倆更努力用心澆灌母親留下的果園，因長年不噴除草劑，環境自然引來鳥兒築巢下蛋，夜裡還可見螢火蟲漫天飛舞，「坤哥文旦園」這兩年著果率很好，去年瑞穗鄉農會舉辦全縣果品比賽，陳增坤獲銀牌獎，他的果品也已通過產銷履歷驗證。