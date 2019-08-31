影／台東老人會近2千歲太鼓隊 車站快閃表演贏掌聲

2019-08-31 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市老人會太鼓隊(2千歲團)，28位平均年齡70歲的老人家，今天上午10點在台東火車站前廣場快閃表演，老人家專注賣力表演，獲得遊客熱情掌聲。

參與表演的28位老人家中， 年齡合計1960 歲，其中以93歲的洪來春阿嬤年紀最大， 為了上午這場不到10分鐘的表演，她跟其他老人家一起苦練了兩個多月。