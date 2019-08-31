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影／宜蘭罹癌柚農開園首日就爆量 限額3百、千人排隊

2019-08-31 12:11聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，開放遊客自行付費採果，訊息上網，愛心湧入，有人甚至想提前認購，但他守信，再多錢也婉拒，並在今天上午9時開園。

採果限額300名，但今天開園前，有上千人排隊，人車湧入，讓果園周邊的交通大塞，而因果園前道路只有6公尺寬，警方管制，疏導繞道。

有的遊客說，為了採果幫助柚農，前一晚就到宜蘭過夜；有的是今早從開車到果園，提早準備，但來時，人潮已經很多；有的則是今早專程從台北趕來。

「數量有限，沒採到果的對不起！」陳朝根感謝愛心人士的相助，感動台灣愛心滿滿，沒想到有愛心的人太多太多了，但他也強調，柚子總量實在有限，人潮爆量，如果沒辦法採到果，對不起，希望未來有機會服務。

陳朝根原本上網公告開放時間為8月31日、9月1日上午9點到下午4點兩天，但第一天就秒殺；很多遊客連果園聯絡道都進不去，探頭詢問，同樣折返的遊客告訴他：「 早就滿了！」轉往其他果園採果或旅遊。

他提供30斤裝的米袋，買袋子自行採柚子裝到滿，每個袋子300元，每袋可裝30斤以上、約可裝35顆左右，能裝多少盡量裝，只要裝的下通通可以帶走，換算起來，相當便宜，有採果遊客開心地說，撿便宜又做愛心幫人，一舉數得。

宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，今天開放遊...
宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，今天開放遊客自行付費採果。圖／讀者提供
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「數量有限，沒採到果的對不起！」陳朝根感謝愛心人士的相助，感動台灣愛心滿滿，但他...
「數量有限，沒採到果的對不起！」陳朝根感謝愛心人士的相助，感動台灣愛心滿滿，但他也強調，柚子總量實在有限，如果沒辦法採到果，希望自己身體好些，有機會服務。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，開放遊客自...
宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，開放遊客自行付費採果，今天上午9時開園，採果限額300名，但上千人排隊，人車湧入。圖／讀者提供
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宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，開放遊客自...
宜蘭縣冬山鄉64歲柚農陳朝根罹癌，無力收成92棵樹齡40年柚樹的果實，開放遊客自行付費採果，訊息上網，愛心湧入，有人甚至想提前認購，但他守信，再多錢也婉拒，並在今天上午9時開園。記者羅建旺／攝影
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