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花蓮慈院前停車場施工改善 魏嘉賢指示提供優質空間

2019-08-31 11:33聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市公所位於中央路慈濟醫院前停車場，去年重新委外，不少用路人反映，場區路面坑洞、車格標示不清，市公所要求包商改善，近日已完成。市長魏嘉賢昨前往現勘，對改善工程表示滿意，也提醒業者除了硬體完善，也要有親切的服務態度。

慈濟醫院前停車場占地約2000坪，由國有財產署在16年前無償撥交給花蓮市公所。因慈濟醫院周邊停車需求大，也為活化閒置公共空間，市公所向國有財產署提出委外經營停車 場的規畫，10年前首度委外，簽約9年在去年到期，重新委外後仍有原經營業者成佳財以每年每期權利金681萬得標，權利金扣除必要開支後上繳國庫。

新合約去年9月1日開始，約期3年，期滿得續約一年；市公所陸續接獲用路人反映，停車場路面坑坑洞洞，停車格的標示也不清楚，市公所要求業者必須依合約規定改善。

市長魏嘉賢昨與公所工程隊長余世崘視察改善情形。魏嘉賢後，因花蓮有多項前瞻計畫工程及震災後路面受損修復工程在施做，讓瀝青廠商疲於奔命，經公所與廠商協調，終於動工，他對改善工程還算滿意，也希望業者在服務時態度更親切。

慈濟前停車場設有汽、機車各200格、身心障礙汽、機車及婦幼停車位各4格，依據縣府戶外停車收費標準，汽車每小時20元，之後每半小時10元，一天最高120元；身障汽車前兩小時免費，之後每半小時10元，一天最高120元。機車計次收費，每次10元，身障機車第一天免費。若看診優惠前兩小時半價優惠，須持當日收據。

花蓮慈濟醫院前停車場改善完成，市長魏嘉賢（左）昨與公所工程隊長余世崘前往勘察。圖...
花蓮慈濟醫院前停車場改善完成，市長魏嘉賢（左）昨與公所工程隊長余世崘前往勘察。圖／市公所提供
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花蓮慈濟醫院前停車場改善完成，市長魏嘉賢期盼業者除了提供好的場地，也要有親切服務...
花蓮慈濟醫院前停車場改善完成，市長魏嘉賢期盼業者除了提供好的場地，也要有親切服務。圖／市公所提供
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花蓮慈濟醫院前停車場設有身障及婦幼停車格。圖／市公所提供
花蓮慈濟醫院前停車場設有身障及婦幼停車格。圖／市公所提供
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花蓮慈濟醫院前停車場改善完成，市長魏嘉賢期盼業者除了提供好的場地，也要有親切服務...
花蓮慈濟醫院前停車場改善完成，市長魏嘉賢期盼業者除了提供好的場地，也要有親切服務。圖／市公所提供
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