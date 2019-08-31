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基隆暖暖運動公園1600萬元改造 增兒童遊戲專區

2019-08-31 10:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府向教育部體育署爭取1600萬元經費，改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，...
基隆市政府向教育部體育署爭取1600萬元經費，改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，為營造親子運動空間，增設兒童遊戲專區，有鳥巢式鞦韆等。圖／報系資料照
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基隆市政府向教育部體育署爭取1600萬元經費，改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，為營造親子運動空間，增設兒童遊戲專區，將有親子及鳥巢式鞦韆、草丘地景步道、蜘蛛人攀爬網及 躲貓貓涵管等富有創意及教育意義之共融式遊戲設施。

市府教育處指出，暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程」下月5日開工，將分兩階段施工，工期為115個工作天，施作期間造成民眾使用不便，請民眾見諒。

教育處說，市府爭取教育部體育署補助總工程經費1600萬元，改善暖暖運動 公園各項老舊運動設施，工程將進行全區環場步道改善、老舊階梯止滑磚 汰換、增設扶手欄杆、照明改善等。

另外，為營造親子運動空間增設兒童遊戲專區，規畫有親子及鳥巢式鞦韆、草丘地景步道、蜘蛛人攀爬網及躲貓貓涵管等富有創意及教育意義之共融式遊戲設施，除了可以讓小朋友盡情 在此遊憩，並整體提升運動場域之安全與運動品質。教育處表示，因原來有溜滑梯設置，因此處次遊戲區沒有另外再規畫溜滑梯。

工程分兩階段施工，第一階段9月5日至11月30日封閉後區環場步道，9月5日至16日暫留一階梯供壘球場進出使用，但考量

施工安全壘球場、溜冰場將於9月16日至11月30日封閉；第二階段12月1日至明年2月19日封閉前區環場步道及階梯，其他各運動場地均開放，並統一由後方壘球場旁階梯進入。

基隆市政府向教育部體育署爭取1600萬元經費，改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，...
基隆市政府向教育部體育署爭取1600萬元經費，改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，為營造親子運動空間，增設兒童遊戲專區。圖／報系資料照
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親子教育部

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