親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台北老店傳收攤！「漢城韓國烤肉」9月熄燈 黃子佼、張小燕嘆：趕上了

韓國瑜買麻花捲「自掏腰包」遭爆是政治獻金 王淺秋回應了

睽違30年林秀偉經典舞作「無盡胎藏」今晚重現基隆演出

2019-08-31 09:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，受基隆市文化局之邀，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，對於帶給她創作靈感無限啟發、藝術生命原點的家鄉基隆，林秀偉以睽違近30年的經典舞作「無盡胎藏」，今晚重現基隆文化中心演出。

「無盡胎藏」敘說著身體的空間，在真實與虛幻在母親的子宮中，是林秀偉老師1991年所創作、編導的舞作，並多次赴歐演出，自1991年首演震撼、驚豔國際各大藝術節。

林秀偉說，雖然時常被邀請演出，但皆巡演於國際與歐美藝術節，今年藉基隆市文化局之邀，特別「回歸」創作與生命的原點家鄉基隆，將這部國內難得以一見的經典之作再次演繹。

她表示，「無盡胎藏」原始的情感來自基隆家鄉的一切事物、景象與文化氛圍都觸碰著她的感官去感受蘊藏其中的生命情感，基隆的海、基隆的雨、基隆的山、基隆中元普度放水燈的祭典，這些童年的記憶與足跡，由舞者們肢體的伸展與舞動，形塑出對原生之地的情感與記憶。

林秀偉創作時，現任太古踏舞團團長吳采璘，還在母親林秀偉的肚子裡，作品開始巡演於國內外時也正值其童年時期，「無盡胎藏」是她從小看到大的熟悉之作，而今她即將接手母親以往的位置，舞出這個生命之作。

林秀偉老師所創設之太古踏舞團為國內知名且具代表性之現代舞團，多年來並任「當代傳奇劇場」行政總監，長期擔任戲劇肢體表現指導與編舞工作。詳情可上https://is.gd/7eGvPh查詢。

基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡...
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡胎藏」將在基隆文化中心演出。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡...
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡胎藏」將在基隆文化中心演出。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡...
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡胎藏」將在基隆文化中心演出。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡...
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡胎藏」將在基隆文化中心演出。圖／基隆市文化局提供
分享
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡...
基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，今晚「無盡胎藏」將在基隆文化中心演出。圖／基隆市文化局提供
分享

基隆舞團

相關新聞

基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51

基隆和平島「好漂Pet」 帶寵物游泳

2019-08-30 23:57

美食新天地／一香麵食 麻醬麵、餛飩湯 鮮甜好滋味

2019-08-30 23:32

國民黨花蓮黨部 20多人上門「宣示主權」

2019-08-30 23:30

3領域亮眼 基隆獲ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 23:20

台東徵食材友善餐廳 開放報名

2019-08-30 23:10

美食新天地／實玉油飯、麵線味美 主顧有好吃菜單

2019-08-30 23:07

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

它像把神奇的魔法棒 台東金峰鄉產業大蛻變

2019-08-30 18:39

台東食材友善餐廳認證徵選 品質掛保證的在地好滋味

2019-08-30 17:33

影／牽罟也能做學術 宜蘭大學研究魚種與節氣關係

2019-08-30 17:18

基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

陳吉仲巡視花蓮文旦柚採收 承諾今年不會滯銷

2019-08-30 14:04

北台灣媽祖節 宜蘭單車騎士揹媽祖出巡

2019-08-30 12:52

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

影／宜蘭南屏入學有3件見面禮 見到小黃帽請減速

2019-08-30 11:33

腦麻兒的「瓶蓋任務」 甘姓多障志工為慈濟作回收

2019-08-30 10:42

亞太城市脫穎而出 基隆獲今年ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 09:40

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53

基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水

2019-08-30 15:05

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29

秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44

招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會

2019-08-30 15:33

大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15

城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福

2019-08-30 16:04

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工

2019-08-30 15:34

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴

2019-08-30 15:35

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪

2019-08-30 20:17

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

大建設年！盧秀燕：中市明年總預算1414.91億送審

2019-08-30 11:18

胡志強任內副市長黃國榮 正式回中市擔任副秘書長

2019-08-30 12:26

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

另類開學日！台南新生到酒廠「藏酒」 畢業開封

2019-08-30 12:53

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42

台灣最古老街區 安平商圈推行動支付拚觀光

2019-08-30 19:31

砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論

2019-08-31 09:52

2019屏東動漫展開展 屏東演武場明有COSPLAY大賽

2019-08-30 16:13

西苑高中棒球場老舊 總統送上3000萬大紅包

2019-08-30 21:04

北投機廠太陽光電電廠啟用 發電量可供1152個家庭使用

2019-08-30 19:23

新北環保局周末邀網紅元元、焦凡凡和海祭樂迷互動

2019-08-30 11:45

有中央實務經驗 台南市交通局長王銘德宣誓就職

2019-08-30 12:26

嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了

2019-08-31 08:00

綠能專區19億泡湯 蘇治芬搶救

2019-08-30 23:56

環狀線轉彎處高頻噪音 侯友宜二度視察：測到大家滿意

2019-08-30 17:57

高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03

鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29

板橋媽慈惠宮 捐贈新北市消防局住警器1萬顆

2019-08-30 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top