睽違30年林秀偉經典舞作「無盡胎藏」今晚重現基隆演出

2019-08-31 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆的女兒、國際知名編舞家林秀偉，受基隆市文化局之邀，擔任今年「向大師致敬」的主題藝術家，對於帶給她創作靈感無限啟發、藝術生命原點的家鄉基隆，林秀偉以睽違近30年的經典舞作「無盡胎藏」，今晚重現基隆文化中心演出。

「無盡胎藏」敘說著身體的空間，在真實與虛幻在母親的子宮中，是林秀偉老師1991年所創作、編導的舞作，並多次赴歐演出，自1991年首演震撼、驚豔國際各大藝術節。

林秀偉說，雖然時常被邀請演出，但皆巡演於國際與歐美藝術節，今年藉基隆市文化局之邀，特別「回歸」創作與生命的原點家鄉基隆，將這部國內難得以一見的經典之作再次演繹。

她表示，「無盡胎藏」原始的情感來自基隆家鄉的一切事物、景象與文化氛圍都觸碰著她的感官去感受蘊藏其中的生命情感，基隆的海、基隆的雨、基隆的山、基隆中元普度放水燈的祭典，這些童年的記憶與足跡，由舞者們肢體的伸展與舞動，形塑出對原生之地的情感與記憶。

林秀偉創作時，現任太古踏舞團團長吳采璘，還在母親林秀偉的肚子裡，作品開始巡演於國內外時也正值其童年時期，「無盡胎藏」是她從小看到大的熟悉之作，而今她即將接手母親以往的位置，舞出這個生命之作。