親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

山寨帝國的心臟！80%仿鞋來自這 月入百萬只是基本...

新聞眼／香港大搜捕衝著831來 引爆反送中新階段

基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

喜歡吃油飯的余崇基、古柏鳳夫婦，自製油飯親友讚不絕口，彌月油飯也受歡迎。兩人在基隆經營「實玉油飯」，店面除賣油飯、還有麻油雞等麵線料理，用料新鮮且平價，不少客人吃過後成主顧。現在夏天屬「小月」，但店內也常滿座。

余崇基夫婦原來住在南投，古柏鳳說，她從「採茶姑娘」做到「採茶老娘」，5年前搬到基隆，就近與姊姊合力照顧年邁的媽媽。

古柏鳳說，她和先生都喜歡吃油飯，嘗試著自己料理，光是炊米就要去摸索冬天、夏天的米，炊煮的時間不一樣，新米、舊米又有差別，過程中失敗多次，「丟掉不少米」，最後才做出滿意的油飯，親友也說讚。

余崇基夫婦製作的彌月油飯1盒240元，內有1斤油飯、2顆紅蛋和1支烤雞腿，知名度和口碑在親友間慢慢傳開後，有人建議開店，這樣平常日的午晚餐也能吃到他們做的油飯。

實玉油飯去年耶誕節前在信二路開張，民眾用餐多了一種選擇。余崇基說，油飯要好吃，食材新鮮是不二法門。他做的油飯使用的香菇來自故鄉南投，價格比進口貨貴，但風味和口感就是不一樣。用炸紅蔥酥的蔥油拌飯，更能增添風味。

實月油飯也賣麻油雞麵線、豬腳麵線等料理，古柏鳳說，有次吃到親友從嘉義寄來的手工淡麵線，覺得好好吃。雖然單價也比市售麵線貴，但還是決定向嘉義業者採購，煮成料理供客人享用。

王姓主顧推薦吃麻油雞麵線時，可以加點麻油煎荷包蛋、高麗菜，1碗100元色香味俱全，吃完後讓人感覺心滿意足。

實玉油飯

地址：基隆市信二路114號

電話：(02)2425-3126；0926-975281

外送：市區滿300元免費外送；市郊視訂購金額提供外送服務。

古柏鳳和先生經營的實月油飯，除了賣油飯，也有麻油雞、豬腳等麵線料理。記者邱瑞杰／...
古柏鳳和先生經營的實月油飯，除了賣油飯，也有麻油雞、豬腳等麵線料理。記者邱瑞杰／攝影
分享
古柏鳳和先生經營的實月油飯，除了賣油飯，也有麻油雞、豬腳等麵線料理。記者邱瑞杰／...
古柏鳳和先生經營的實月油飯，除了賣油飯，也有麻油雞、豬腳等麵線料理。記者邱瑞杰／攝影
分享

基隆嘉義

相關新聞

基隆和平島「好漂Pet」 帶寵物游泳

2019-08-30 23:57

美食新天地／一香麵食 麻醬麵、餛飩湯 鮮甜好滋味

2019-08-30 23:32

國民黨花蓮黨部 20多人上門「宣示主權」

2019-08-30 23:30

3領域亮眼 基隆獲ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 23:20

台東徵食材友善餐廳 開放報名

2019-08-30 23:10

美食新天地／實玉油飯、麵線味美 主顧有好吃菜單

2019-08-30 23:07

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

它像把神奇的魔法棒 台東金峰鄉產業大蛻變

2019-08-30 18:39

台東食材友善餐廳認證徵選 品質掛保證的在地好滋味

2019-08-30 17:33

影／牽罟也能做學術 宜蘭大學研究魚種與節氣關係

2019-08-30 17:18

基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

陳吉仲巡視花蓮文旦柚採收 承諾今年不會滯銷

2019-08-30 14:04

北台灣媽祖節 宜蘭單車騎士揹媽祖出巡

2019-08-30 12:52

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

影／宜蘭南屏入學有3件見面禮 見到小黃帽請減速

2019-08-30 11:33

腦麻兒的「瓶蓋任務」 甘姓多障志工為慈濟作回收

2019-08-30 10:42

亞太城市脫穎而出 基隆獲今年ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 09:40

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53

基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水

2019-08-30 15:05

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44

招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會

2019-08-30 15:33

大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15

城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福

2019-08-30 16:04

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工

2019-08-30 15:34

大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴

2019-08-30 15:35

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top