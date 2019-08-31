基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



喜歡吃油飯的余崇基、古柏鳳夫婦，自製油飯親友讚不絕口，彌月油飯也受歡迎。兩人在基隆經營「實玉油飯」，店面除賣油飯、還有麻油雞等麵線料理，用料新鮮且平價，不少客人吃過後成主顧。現在夏天屬「小月」，但店內也常滿座。

余崇基夫婦原來住在南投，古柏鳳說，她從「採茶姑娘」做到「採茶老娘」，5年前搬到基隆，就近與姊姊合力照顧年邁的媽媽。

古柏鳳說，她和先生都喜歡吃油飯，嘗試著自己料理，光是炊米就要去摸索冬天、夏天的米，炊煮的時間不一樣，新米、舊米又有差別，過程中失敗多次，「丟掉不少米」，最後才做出滿意的油飯，親友也說讚。

余崇基夫婦製作的彌月油飯1盒240元，內有1斤油飯、2顆紅蛋和1支烤雞腿，知名度和口碑在親友間慢慢傳開後，有人建議開店，這樣平常日的午晚餐也能吃到他們做的油飯。

實玉油飯去年耶誕節前在信二路開張，民眾用餐多了一種選擇。余崇基說，油飯要好吃，食材新鮮是不二法門。他做的油飯使用的香菇來自故鄉南投，價格比進口貨貴，但風味和口感就是不一樣。用炸紅蔥酥的蔥油拌飯，更能增添風味。

實月油飯也賣麻油雞麵線、豬腳麵線等料理，古柏鳳說，有次吃到親友從嘉義寄來的手工淡麵線，覺得好好吃。雖然單價也比市售麵線貴，但還是決定向嘉義業者採購，煮成料理供客人享用。

王姓主顧推薦吃麻油雞麵線時，可以加點麻油煎荷包蛋、高麗菜，1碗100元色香味俱全，吃完後讓人感覺心滿意足。

實玉油飯

地址：基隆市信二路114號

電話：(02)2425-3126；0926-975281