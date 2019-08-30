好兄弟回去了！ 基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



己亥年雞籠中元祭今晚舉行「關龕門」儀式，市長林右昌陪同輪值主普的許姓宗親會代表將龕門關上，隨後將手爐交接給明年輪值主普的聯姓會（白、童姓），替為期一個月的中元祭盛典畫上完美句點，林右昌感謝老大公庇佑，讓鄉親平安。

「雞籠中元祭」晚間在開基老大公廟舉行「關龕門」儀式，首先由道長帶領輪值主普許姓宗親會及各姓氏宗親會理事長、爐主等淨壇、恭讀疏文敬告天地，再由許姓宗親會主委許順發擔任主祭，率領各宗親會代表及林市長、議長蔡旺璉及立委蔡適應等人，依循古禮上香、獻花、獻果以及經衣、財帛。

接著由老大公廟副主委王朝風將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，交由主祭官依序開啟錦盒、記錄關龕門時辰及姓名後，隨即由市長林右昌、議長蔡旺璉等陪同關閉龕門並鎖上門鎖，再將錀匙裝入錦盒交由老大公廟保管，完成整個關龕門的儀式。

林右昌表示，託今年輪值主普的許姓及各姓氏宗親會、以及老大公、好兄弟的福氣，在農曆7月期間原本直撲台灣的兩個颱風分別往北跟往南偏，在大家誠心誠意地祈禱之下，相信來年一定會風調雨順，大家心想事成。