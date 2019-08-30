最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣107學年度學生健康檢查因無業者投標致多次流標，造成學生健康檢查執行日程受限壓縮，縣長饒慶鈴要求教育處對108學年度學生健康檢查相關發包作業，務必提前規畫辦理，並在8月底前完成決標；台東縣教育處表示，108學年度學生健康檢查已於8月27日完成決標，今天開學後即可啟動學生健康檢查事宜，以維護學生健康權益。

台東縣幅員狹長且有的學校地處偏遠，歷年來學生健康檢查發包案屢因無業者投標而流標，醫療院所不願參與投標的原因，據了解，包括醫事人力不足，到校排檢路距過遠、門診流量受排擠、業者獲利空間有限等，以致學生健康檢查標案乏人問津，107學年度學生健康檢查招標作業，續辦至第5次才完成決標。

縣教育處處長林政宏表示，學生健康檢查施作的對象主要為國小一年級、國小四年級及國中七年級學生，108學年度全縣有近6500多位學生受檢，檢查內容除了教部育規範縣巿政府辦理的身高、體重、頭頸、眼睛、胸部、腹部、皮膚等理學檢查項目外，考量偏鄉醫療資源不足學生至醫院進行心臟病篩檢不易及偶發個案感染頭蝨購藥不便，台東縣另增心電圖檢查及投蝨投藥等項目。