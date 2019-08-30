親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台東縣107學年度學生健康檢查因無業者投標致多次流標，造成學生健康檢查執行日程受限壓縮，縣長饒慶鈴要求教育處對108學年度學生健康檢查相關發包作業，務必提前規畫辦理，並在8月底前完成決標；台東縣教育處表示，108學年度學生健康檢查已於8月27日完成決標，今天開學後即可啟動學生健康檢查事宜，以維護學生健康權益。

台東縣幅員狹長且有的學校地處偏遠，歷年來學生健康檢查發包案屢因無業者投標而流標，醫療院所不願參與投標的原因，據了解，包括醫事人力不足，到校排檢路距過遠、門診流量受排擠、業者獲利空間有限等，以致學生健康檢查標案乏人問津，107學年度學生健康檢查招標作業，續辦至第5次才完成決標。

縣教育處處長林政宏表示，學生健康檢查施作的對象主要為國小一年級、國小四年級及國中七年級學生，108學年度全縣有近6500多位學生受檢，檢查內容除了教部育規範縣巿政府辦理的身高、體重、頭頸、眼睛、胸部、腹部、皮膚等理學檢查項目外，考量偏鄉醫療資源不足學生至醫院進行心臟病篩檢不易及偶發個案感染頭蝨購藥不便，台東縣另增心電圖檢查及投蝨投藥等項目。

他說，以往學生健康檢查發包案，屢因無業者投標而未能於如期決標，108學年度依縣長饒慶鈴指示提前規畫發包作業，並在6月將標案掛網公告，在8月27日完成決標，學生健康檢查於開學後即可展開。

台東縣108學年度學生健康檢查終於在8月27日完成決標，今天開學後即可啟動學生健...
台東縣108學年度學生健康檢查終於在8月27日完成決標，今天開學後即可啟動學生健康檢查事宜。圖／台東縣政府提供
分享

健康檢查台東饒慶鈴

相關新聞

它像把神奇的魔法棒 台東金峰鄉產業大蛻變

2019-08-30 18:39

台東食材友善餐廳認證徵選 品質掛保證的在地好滋味

2019-08-30 17:33

影／牽罟也能做學術 宜蘭大學研究魚種與節氣關係

2019-08-30 17:18

基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

陳吉仲巡視花蓮文旦柚採收 承諾今年不會滯銷

2019-08-30 14:04

北台灣媽祖節 宜蘭單車騎士揹媽祖出巡

2019-08-30 12:52

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

影／宜蘭南屏入學有3件見面禮 見到小黃帽請減速

2019-08-30 11:33

腦麻兒的「瓶蓋任務」 甘姓多障志工為慈濟作回收

2019-08-30 10:42

亞太城市脫穎而出 基隆獲今年ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 09:40

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

癌農婉拒提前認購 守信明後天才開放採柚

2019-08-30 00:13

三浦春馬來台 帥氣加持…林右昌瘦身更有信心

2019-08-29 23:51

白鹿颱風惹禍 台東釋迦、香蕉農損 即起申請

2019-08-29 23:46

宜蘭免費老花眼鏡 加碼1萬副

2019-08-29 23:06

全國首件長照BOT 落腳基隆仁家 打造「一條龍」服務

2019-08-29 23:01

基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求

2019-08-29 19:54

基隆產業的未來怎麼走？林右昌：希望有新的產業進駐

2019-08-29 17:42

花蓮縣府行銷文旦柚 外銷大陸121公噸

2019-08-29 17:27

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／再多錢也不行 宜蘭罹癌柚農守信 不到時間不賣柚

2019-08-29 17:12

和年輕照撞臉的三浦春馬本尊見面？林右昌：不好吧

2019-08-29 16:34
看更多

熱門文章

頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規

2019-08-30 00:52

西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉

2019-08-30 08:20

GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨

2019-08-29 23:36

基隆、瑞芳、貢寮換管 下月4、5日近2萬戶停水

2019-08-30 15:05

一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29

秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44

招商愛情摩天輪 韓國瑜：投資百億元、創3,000就業機會

2019-08-30 15:33

大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15

宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊32分鐘拔得頭籌

2019-08-30 00:32

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

城隍夜巡諸羅遶境 百人夯枷祈福

2019-08-30 16:04

南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範

2019-08-29 21:09

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

直擊桃園垃圾山 憂汙染竹縣水源

2019-08-29 23:30

萬大線一期114年完工 柯文哲：如果不怕吵可以日夜趕工

2019-08-30 15:34

桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53

日月潭引水道向天圳 微水力發電結合小旅行推觀光

2019-08-30 07:51

大巨蛋都審爭吵激辯 遠雄：民粹的代價非常昂貴

2019-08-30 15:35

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

埔里小鎮「人蝶共食」 地方倡復育推蝴蝶餐

2019-08-30 07:42

旗美義民廟平安宴 韓國瑜前腳走、邱議瑩偕夫抵達

2019-08-30 13:18

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多

2019-08-29 23:44

身障車主免牌照稅 即起免申請 桃園2萬4806人受惠

2019-08-29 23:12

貢寮海洋音樂祭今起連3天 首辦電音趴

2019-08-29 23:30

胡志強任內副市長黃國榮 正式回中市擔任副秘書長

2019-08-30 12:26

大建設年！盧秀燕：中市明年總預算1414.91億送審

2019-08-30 11:18

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

另類開學日！台南新生到酒廠「藏酒」 畢業開封

2019-08-30 12:53

高雄火車站與公車站距離遠 高市推免費公車接駁

2019-08-30 11:15

雄中KUSO 「韓擁抱習近平」

2019-08-29 23:27

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

新北21捷運站一日生活圈 細部計畫上路

2019-08-30 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top