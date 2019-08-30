它像把神奇的魔法棒 台東金峰鄉產業大蛻變

2019-08-30 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



位於台東縣西南方的金峰鄉，擁有得天獨厚的自然美景及排灣族與魯凱族文化底蘊，縣府在發展鄉內觀光旅遊外，爭取經費推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今天舉行成果發表會；縣長饒慶鈴說，透過部落農特產品、各式手工藝品，搭配部落特色民宿與農坊的遊程體驗，加上服務、商品開發、行銷和品牌意象等軟實力的提升，整體產業呈現欣欣向榮。

縣府為配合金峰鄉特色作物採收季節，並讓遊客體驗部落文化深度旅遊，106年起在經濟部中小企業處地方產業發展基金補助下，在金峰鄉推動「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，透過紅金寶─紅藜、小米、洛神等部落農特產品、各式手工藝品，搭配部落特色民宿與農坊的遊程體驗；縣府和金峰村今、明天在金峰鄉TT Style和台東市波浪屋16及17號店鋪舉辦成果展。

縣長饒慶鈴說，「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，以金峰鄉的紅藜、小米、洛神等農特產品為主軸，輔導23家特色業者升級，來推動金峰鄉特色農特產品行銷、部落特色旅遊等品牌形象，提升其整體營運績效，讓金峰鄉在產業、遊程、工藝等各方面，不管是業者硬體設施的改設或是服務、品牌意象等軟實力的提升，都展現出金峰產業體驗升級活化的精神。