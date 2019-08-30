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它像把神奇的魔法棒 台東金峰鄉產業大蛻變

2019-08-30 18:39聯合報 記者潘欣中╱即時報導

位於台東縣西南方的金峰鄉，擁有得天獨厚的自然美景及排灣族與魯凱族文化底蘊，縣府在發展鄉內觀光旅遊外，爭取經費推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今天舉行成果發表會；縣長饒慶鈴說，透過部落農特產品、各式手工藝品，搭配部落特色民宿與農坊的遊程體驗，加上服務、商品開發、行銷和品牌意象等軟實力的提升，整體產業呈現欣欣向榮。

縣府為配合金峰鄉特色作物採收季節，並讓遊客體驗部落文化深度旅遊，106年起在經濟部中小企業處地方產業發展基金補助下，在金峰鄉推動「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，透過紅金寶─紅藜、小米、洛神等部落農特產品、各式手工藝品，搭配部落特色民宿與農坊的遊程體驗；縣府和金峰村今、明天在金峰鄉TT Style和台東市波浪屋16及17號店鋪舉辦成果展。

縣長饒慶鈴說，「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，以金峰鄉的紅藜、小米、洛神等農特產品為主軸，輔導23家特色業者升級，來推動金峰鄉特色農特產品行銷、部落特色旅遊等品牌形象，提升其整體營運績效，讓金峰鄉在產業、遊程、工藝等各方面，不管是業者硬體設施的改設或是服務、品牌意象等軟實力的提升，都展現出金峰產業體驗升級活化的精神。　

紅金寶計畫成功協助金峰鄉23家業者改造，今天成果展透過微電影播放，呈現這3年來的改變，及對產業實質的幫助與提升，靜態展示部份，除了特色業者輔導成果、部落特色遊程及空間改造展示外，更有紅金寶特色商品改造成果及紅藜、小米、洛神、排灣族工藝品；業者說，3年來的改變太大了，專家透過了解他們經營的現況及需求，協助做空間改善、特色商品開發、通路行銷、品牌意象建置等，產業大蛻變，像把神奇的魔法棒。

台東縣政府在金峰鄉推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今、明天在...
台東縣政府在金峰鄉推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今、明天在金峰鄉TT Style和台東市波浪屋16及17號店鋪舉辦成果展，縣長饒慶鈴（左二）和金峰鄉長蔣爭光聽取產業升級說明。圖／台東縣政府提供
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台東縣政府在金峰鄉推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今、明天在...
台東縣政府在金峰鄉推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今、明天在金峰鄉TT Style和台東市波浪屋16及17號店鋪舉辦成果展。圖／台東縣政府提供
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台東縣政府在金峰鄉推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今、明天在...
台東縣政府在金峰鄉推動為期3年的「紅金寶讚金峰」產業體驗升級活化計畫，今、明天在金峰鄉TT Style和台東市波浪屋16及17號店鋪舉辦成果展。圖／台東縣政府提供
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