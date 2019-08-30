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台東食材友善餐廳認證徵選 品質掛保證的在地好滋味

2019-08-30 17:33聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台東縣有機驗證生產面積約640公頃，縣府為鼓勵在地餐廳業者善用在地有機及優質食材，與農戶建立穩定夥伴關係，3年前開始推動「台東食材友善餐廳」徵選，今年度自即日起至9月底受理報名；獲友善食材標章獎及食材三星獎的七里坡紅藜養生料理董事長黃焜林說， 養生是先進國家的用餐訴求，他堅持採用當地當季有機食材，也省下運輸，透過認證取得信任，不只在地客群，也吸引外地饕客來。

台東縣府推動食材友善餐廳的概念，緣起美國綠色餐廳協會創立於1990年的綠色餐廳認證制度，為增進台東在地餐飲業者使用有機、友善及在地食材，「台東食材友善餐廳」去年評選出13間業者；縣府農業處說，今年評分方式預計於10月上旬採第一階段書面審查，10月中旬至11月中旬進行第二階段現地評分，屆時將授予入選店家「食材友善餐廳-標章獎」，可獲得獎金2萬元及「食材友善餐廳-食材獎」識別標章。

農業處長許瑞貴說，將從能源節省、環境保護、綠色飲食、食材採購、永續經營、衛生安全6大面向審查，讓消費者看到標章，就是台東掛保證，也給予業者實質肯定促進企業形象提升，形成為環境、業者、消費者創造共贏的台東新風貌，評審後將於12月7日在台東鐵花新聚落行人徒步區頒發，同時在文宣品、網路宣傳、部落客文章推薦及網路社群行銷等系列協助宣傳。

獲2018標章獎、食材三星獎的「七里坡紅藜養生料理餐廳」，身為台東老字號的餐廳，老闆黃焜林回歸樸實，從養生的概念出發，發揮低碳精神找尋在地食材，開創以紅藜為主的料理，他說，在地食材的堅持，是一種對料理嚴謹以對的保證，因對在地食材了解最深入，更能有效把關食材品質，再搭配產銷履歷的建立，食物的成長、採收經歷均可查，才能讓消費者食得安心，營業額一年比一年好。

台東縣政府為鼓勵在地餐廳業者善用在地有機及優質食材，與農戶建立穩定夥伴關係，3年...
台東縣政府為鼓勵在地餐廳業者善用在地有機及優質食材，與農戶建立穩定夥伴關係，3年前開始推動「台東食材友善餐廳」徵選，今年度自即日起至9月底受理報名。圖／台東縣政府提供
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台東餐飲業

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