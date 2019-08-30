影／牽罟也能做學術 宜蘭大學研究魚種與節氣關係

2019-08-30 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



牽罟是種早期捕魚方式，在宜蘭沿海盛行，近年發展為成為熱門的漁村文化與觀光體驗。

除此外，牽罟在學術上有貢獻，是研究魚類消長的方法之一，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天在宜蘭縣壯圍鄉廍後社區舉辦牽罟，就與宜蘭大學合作，調查魚種與節氣的關係，進一步了解魚類的消長，提供未來漁業發展與因應的參考。

處長陳美秀指出，宜蘭沿海為臺灣東北角相當重要的漁獲出產地，結合國立宜蘭大學生物技術與動物科學系的節氣魚團隊，針對牽罟所撈起的當季魚類相做調查，可透過牽罟活動推動海岸生態旅遊，引導遊客實際走入漁村而享有親近海洋的體驗之旅，藉此提升遊客對海洋現況的了解，期能在推廣觀光旅遊體驗外，也落實海洋資源的永續經營。

宜蘭大學老師陳永松表示，牽罟中，採集到的魚類標本，現場先以數位相機拍存並取樣，記錄魚種、重量，像今天捕獲的魚種主要有青鱗魚、午仔、春仔、白帶魚、錢鰻、花身雞魚等，其中，錢鰻長達約1.5公尺。

同時，團隊現地環境調查，包括氣溫、透明度、水深、水溫、pH值、溶氧、導電度，及氧化還原電位等，後續將作資料的整理歸納，希望在有足夠樣本的資料分析後，可對於農民曆上的節氣魚提供增減建議，並探討宜蘭沿海魚類的消長，以及未來可能的發展與因應方式。

學術研究同時，東北角管理處在宜蘭的牽罟連辦3場，今天在壯圍鄉廍後社區、9月6日在壯圍鄉後埤社區、9月10日在頭城鎮港口社區，藉此推廣在地特色文化，扶植地方經濟。

今天在廍後社區的牽罟文化體驗，志工導覽自然生態，包含大片沙質地形及濱海海岸植物生態，也介紹宜蘭最夯的打卡秘境「漂流木盪鞦韆」。

而牽罟由地方耆老吹響罟螺，遊客合作，將撒放海裡的漁網往岸上拉，宛如是像和大海拔河比賽一般，漁穫滿滿，社區媽媽大秀廚藝，烹調屬於宜蘭在地風味餐，新鮮美味讓遊客品嘗後，讚不絕口。

東北角管理處表示，管理處積極推廣宜蘭壯圍地區觀光，透過台灣好行綠18線，以壯圍沙丘旅遊服務園區為核心，串聯頭城火車站、烏石港轉運站、宜蘭火車站及宜蘭轉運站等重要交通節點，方便搭乘高鐵、臺鐵及客運等，讓各地的民眾，來趟宜蘭濱海輕旅行，歡迎加入「東北角之友」FB粉絲團，取得活動最新訊息。