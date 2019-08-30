基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



中秋節3天連假即將來臨，基隆和平島公園14、15日辦理「島嶼好漂Pet」市集活動，歡迎愛動物的把拔、馬麻們帶著寵物，全家一起來和平島公園，有島嶼市集、寵物瑜珈Doga及狗語小學堂等，還有365天全年開放的寵物天然海水泳池，飼主可以跟毛寶貝跳進冰冰涼涼的海水裡消暑一下。

和平島公園今天指出，島嶼好漂Pet島嶼市集將集合超過30攤島嶼嚴選動物文創商品之攤位，邀請新北市流浪貓狗再生保護協會到場，希望能讓更多人重視流浪動物的問題，台灣動物平權促進會將帶來有趣的互動遊戲，透過輕鬆活潑的方式宣導互動。

「帶著狗狗去旅行」的作者林歐加及她的米克斯好朋友芭比，現場分享她如何以不妥協的決心和毅力，帶著芭比和阿嬤過上100天的環島旅行生活。還有特別為寵物舉辦的草地音樂會，「好Pet聽音樂」讓毛爸媽們可以帶著自己的孩子坐在青草地上，欣賞「淋雨的山羊」等在地好聲音帶來的演唱。

「寵物瑜珈Doga」透過瑜珈強化人狗間的心靈交流，毛小孩搖身一變成為最佳瑜珈夥伴；Polo拔的「狗語小學堂」要教狗主人從簡單了解狗兒溝通方式開始，進而了解如何與狗兒相處及建立良好關係。

詳請可參島嶼好漂Pet活動網址：https://reurl.cc/gL3rR