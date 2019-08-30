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夜裡的第一聲槍響：整裝待發的「香港之路」

睡40名高官狂升職 美女副市長收賄6千萬受審

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣一名家庭主婦因家裡座車老舊，剛想說要買部新車來開，沒想到，念頭才閃過沒多久，竟然接到一通電話通知她，中了價值70萬元汽車，要她去領車。

婦人聽了驚喜，但也嚇了一大跳，直覺：「我是不是碰到詐騙集團？」與先生商量，先生也認為一定是，但對方誠意十足，又不像是詐騙，對方還留下手機號碼，請她可以到辦公室去見面，若怕被騙，可以不帶錢。

婦人與先生討論後決定，為防錢被騙走，兩個人身上都不要帶任何錢去找他領車，沒想到，中獎是真的，汽車也是真的，今天還領到車，也試駕了。

這事件真實發生在宜蘭童玩節，今年推出「來童玩送汽車」，家住員山鄉的婦人江玫萱花了100元辦電子護照，就幸運抽中了70萬汽車，只是被通知領獎過程，真的很曲折。

宜蘭縣長林姿妙今天代表贈車，江玫萱還試駕，載著林姿妙開了一小段，十分開心。

江玫萱說，她是童玩節的「鐵粉」，從未婚到結婚生子每年都申辦童玩護照，她不僅自己申辦也幫家人辦護照，現在童玩護照全面電子化，只要透過網路便可以線上申辦非常方便，今年她和先生、小孩全家3人都辦護照，沒想到自己只花了100元，就中了70萬汽車，家人不敢置信，也都直呼真的是太幸運。

林姿妙指出，今年童玩節結合2019宜蘭情人節，累積總入園遊客數超過51萬人次，創近年來新高，童玩護照的申購件數高達4萬多人，更是童玩護照歷年來申辦的最高紀錄，今年童玩節在每天下午4點推出「星光票」，更使外縣市遊客留宿比例增加，也全面帶動宜蘭縣旅宿觀光經濟效益，在在證明今年童玩節聚集高人氣「蛻變」成功，也承諾童玩節將年年創新，提供更好遊憩內容與品質。

宜蘭縣長林姿妙今天代表贈車，江玫萱還試駕，載著林姿妙開了一小段，十分開心。記者羅...
宜蘭縣長林姿妙今天代表贈車，江玫萱還試駕，載著林姿妙開了一小段，十分開心。記者羅建旺／攝影
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江玫萱女士（右）花了100元辦童玩節電子護照，就幸運抽中了70萬汽車，宜蘭縣長林...
江玫萱女士（右）花了100元辦童玩節電子護照，就幸運抽中了70萬汽車，宜蘭縣長林姿妙今天代表贈車。記者羅建旺／攝影
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江玫萱女士（右）花了100元辦童玩節電子護照，就幸運抽中了70萬汽車。記者羅建旺...
江玫萱女士（右）花了100元辦童玩節電子護照，就幸運抽中了70萬汽車。記者羅建旺／攝影
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童玩節林姿妙

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