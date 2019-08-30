剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣一名家庭主婦因家裡座車老舊，剛想說要買部新車來開，沒想到，念頭才閃過沒多久，竟然接到一通電話通知她，中了價值70萬元汽車，要她去領車。

婦人聽了驚喜，但也嚇了一大跳，直覺：「我是不是碰到詐騙集團？」與先生商量，先生也認為一定是，但對方誠意十足，又不像是詐騙，對方還留下手機號碼，請她可以到辦公室去見面，若怕被騙，可以不帶錢。

婦人與先生討論後決定，為防錢被騙走，兩個人身上都不要帶任何錢去找他領車，沒想到，中獎是真的，汽車也是真的，今天還領到車，也試駕了。

這事件真實發生在宜蘭童玩節，今年推出「來童玩送汽車」，家住員山鄉的婦人江玫萱花了100元辦電子護照，就幸運抽中了70萬汽車，只是被通知領獎過程，真的很曲折。

宜蘭縣長林姿妙今天代表贈車，江玫萱還試駕，載著林姿妙開了一小段，十分開心。

江玫萱說，她是童玩節的「鐵粉」，從未婚到結婚生子每年都申辦童玩護照，她不僅自己申辦也幫家人辦護照，現在童玩護照全面電子化，只要透過網路便可以線上申辦非常方便，今年她和先生、小孩全家3人都辦護照，沒想到自己只花了100元，就中了70萬汽車，家人不敢置信，也都直呼真的是太幸運。