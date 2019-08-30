開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天是全國國中小學的開學日，基隆市長林右昌一早就到他的母校成功國小迎接新生，陪伴小一跟幼兒園的新生展開學校生活的第一天，帶領小朋友們通過掛著蔥與芹菜的「聰勤門」、並敲響「智慧鑼」。

校方用心安排各項迎新活動，讓開學日充滿熱鬧溫馨的氛圍，成功國小特別規劃具有教育意義的活動，先由林市長與陳怡君校長、家長會陳振宏會長及市議員童子瑋等人帶領小朋友們通過掛著蔥與芹菜的「聰勤門」、並敲響「智慧鑼」，期許新鮮人帶著靈巧聰明的心與勤勞的態度，展開新的學習階段，接著是學校音樂班學生帶來的音樂表演，透過悠揚的樂曲迎接新生進入成功國小大家庭，再來透過kahoot線上快問快答，體驗不同的學習方式，

曾經就讀成功國小的林市長，也以學長身分歡迎學弟妹們來到成功國小，並且向家長們指出，他自就任以來除了推動各項建設，也一直設法降低負債，不過對於教育的投資從來都是不遺餘力，希望能減輕家長的學費負擔，他認為對於教育的投資再多都不嫌浪費，因為投資小孩就是投資未來。