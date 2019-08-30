鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



被譽為「最有海味節慶」的宜蘭縣南方澳鯖魚祭，下個月（9月）7日登場，亮點主角的大鯖魚，由討海協會理事長陳健興等成員耗時1個多月手工製作完成。圖／ 分享 facebook 被譽為「最有海味節慶」的宜蘭縣南方澳鯖魚祭，9月7日登場。

大鯖魚擲包子慶讚、大鯖魚火化儀軌、各在地陣頭「大鯖魚護境踩街」表演行動。

其中「大鯖魚護境踩街」，各學校、社區及民間團體組成遊行陣頭，包括鼓陣、大漁旗、油桶鼓、「鯖出於南」陣、「鮪漁」陣、「海洋世界」陣、鏢釣船、漁簍鯖騎、大、小鯖魚、聚光燈籠等。

藉由鯖魚祭，將討海人傳統物件，包括大漁旗、鏢魚竿等已式微的討海文物，以創意發想，讓這些文物重生，同步展現在踩街陣容中。

蘭陽博物館指出，鯖魚祭自2008年開辦以來，至今已邁入第12年，培養在地藝術人才並展現社區對於討海文化的關心與行動。

鯖魚是南方澳最主要的漁產之一，漁獲量占全國80%以上，承辦單位宜蘭縣討海文化保育協會透過每年鯖魚祭活動，感恩鯖魚每年為地方帶來豐沛的收獲。

今年踩街活動籌備近半年，社區居民組織起來，號召超過600人參與踩街，今年也擴大結合社區資源，除在地學校南安國中、國小、岳明國小及蘇澳海事等學校熱烈參與外，南寧、蘇西及聖湖等社區也首次參加這次踩街活動。

其中，亮點主角的大鯖魚，由討海協會理事長陳健興等成員耗時1個多月手工製作完成，今年還增加小鯖魚相伴，透過羅東社區大學志工手持「聚光燈籠」的帶領下，讓小鯖魚也靈活靈現舞動了起來。

活動當天，各社區舞蹈班將會穿梭在踩街隊伍間，增添了趣味，蘭陽博物館長陳碧琳感謝蘇澳鎮公所，組隊扛大鯖魚，更讚賞在地民間團體踴躍參加踩街行列。

蘭陽博物館表示，鯖魚祭遊行隊伍將從南方澳遊客服務中心出發，繞經南方澳三大漁港、重要的宗教寺廟及社區巷仔內，終點來到內埤沙灘進行大鯖魚火化，以「鯖魚火化，回歸海洋」生態永續與感恩的心情，為大眾祈福。

除踩街外，南方澳的地方文化館有可看性，包括南方澳討海文化館、祝大漁物產館、珊瑚法界博物館、三剛鐵工廠、南方澳遊客中心等，可讓民眾在周末午後滿載而歸。

蘇澳鎮長李明哲強調多元文化融合的重要，除生活文化持續保留外，許多不同外來族群及外籍移工的加入形塑南方澳今日面貌，期待討海文化能豐富保存與傳承。