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影／宜蘭南屏入學有3件見面禮 見到小黃帽請減速

2019-08-30 11:33聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭市南屏國小今天入學禮，校長夏明義、家長會長陳宇桓等人代表學校，送上3件見面禮...
宜蘭市南屏國小今天入學禮，校長夏明義、家長會長陳宇桓等人代表學校，送上3件見面禮給新生，將4大創新課程設計為公仔代言。記者羅建旺／攝影3件禮物中，第1項是「閱讀寶典」，開啟孩童閱讀世界，第2項「雷雕姓名牌」，開啟孩子科技觀，第3項「小黃帽」，保護孩童行的安全。
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宜蘭市南屏國小今天入學禮，校長夏明義、家長會長陳宇桓等人代表學校，送上3件見面禮給新生。

3件禮物中，第1項是「閱讀寶典」，開啟孩童閱讀世界，第2項「雷雕姓名牌」，開啟孩子科技觀，第3項「小黃帽」，保護孩童行的安全。

「看見小黃帽請減速！」家長會長陳宇桓表示，南屏國小在交通部、縣政府支持下，在宜蘭第一個試辦這項交通安全措施，贈送今年新生1頂「小黃帽」，帽子高度識別，繡有校徽外，還有反光條，在通學路上可保安全，行經路口，請用路人減速，共同保護學童安全，除此外，是戶外活動好配件，遮陽擋雨。

同時，新課綱上路，南屏國小校長夏明義寓教於樂，將4大創新課程設計為公仔代言，包括人文探索、科學創意、美感音樂、運動活力，也將票選與命名。

夏明義表示，南屏國小一向重視品格、學習和創新培養未來人才，希望藉由12年國教新課綱專屬的創新課程，人文探索、科學創意、美感音樂、運動活力，能為孩子打下良好基礎、讓他們能適應新的學習生活。

另外，校方用雷雕設計學生名牌，啟發孩子對科學的好奇心，開啟未來6年對科技創意的興趣。

南屏國小今天迎接小一新鮮人，校方也安排通過「智慧門、勤學門、勇氣門」，敲響智慧鼓，努力勤學一擊棒，走過獨木橋，培養自立小英雄，開啟智慧門快樂學習。

夏明義表示，孩子們在歡笑聲通過關卡及接受禮物，透過創意的迎新活動，讓孩子感受到溫馨快樂的氣氛，進而希望孩子對上學充滿興趣與期待，更藉由親師生的熱絡互動，使家長及新生認識南屏國小這個大家庭，同時，也盼望每一位小朋友，在充滿愛與關懷的校園環境中快樂學習、健康成長。

宜蘭市南屏國小今天入學禮，送上3件禮物，第1項是「閱讀寶典」，開啟孩童閱讀世界，...
宜蘭市南屏國小今天入學禮，送上3件禮物，第1項是「閱讀寶典」，開啟孩童閱讀世界，第2項「雷雕姓名牌」，開啟孩子科技觀，第3項「小黃帽」，保護孩童行的安全。記者羅建旺／攝影
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「小黃帽」，帽子高度識別，繡有校徽外，還有反光條，在通學路上可保安全，行經路口，...
「小黃帽」，帽子高度識別，繡有校徽外，還有反光條，在通學路上可保安全，行經路口，請用路人減速，共同保護學童安全，除此外，是戶外活動好配件，遮陽擋雨。 記者羅建旺／攝影
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