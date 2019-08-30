亞太城市脫穎而出 基隆獲今年ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年在泰國曼谷舉辦的「2019 ASOCIO智慧城市獎」，基隆市在智慧教育、智慧漁港與智慧消防領域表現亮眼。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 今年在泰國曼谷舉辦的「2019 ASOCIO智慧城市獎」，基隆市在智慧教育、智慧漁港與智慧消防領域表現亮眼，在亞太眾多城市中脫穎而出，成續日前公布，基隆市是台灣唯一獲此殊榮的城市，並由我國駐泰代表處代表基隆市領獎。

該獎項主辦及評鑑單位為亞洲及大洋洲運算產業組織，是亞洲及大洋洲地區具指標性的資訊產業協會代表，基隆市能在眾多亞太城市獲得青睞，顯示基隆市在林右昌市長上任後，致力發展智慧城市已逐漸展現亮麗成果。

智慧教育方面，林右昌上任後逐年增加經費推動智慧教育三部曲。第一部曲104 年及 105 年編列 3500 萬經費推動 「班班數位化計畫」，更新全市學校教室資訊設備；第二部曲全面提升校園網路骨幹，讓智慧教育工作得以開展；第三部曲開辦「校校有智慧創客教室」，於所有學校建置供師生發想創意的創課教室。

市府期望藉由投入智慧教育，達到翻轉教育目的，期做為國家智慧教育的示範城市。不僅如此，市府更規劃成立全台第一間「Google 華人講師培訓中心」，成為智慧教育推動據點，開發智慧教育平台與課程，導入Google相關新興科技於教學現場。

在智慧漁港方面，由於漁港管理工作包羅萬項，管理事務繁鎖，單靠人力管理，難以面面俱到，利用人力巡查港區環境品質與設施安全性，不僅耗時耗力，加上基隆冬天天氣型態不穩定，增加管理困難度及發生意外風險。

所以，市政府與工研院合作，設計更舒適安全的照明，藉由科技智慧化管理，以先進人工智慧演算法分析漁船進出監控，藉以提供漁港碼頭作業區的燈光調節，不僅提升照明品質更達到適時適照的節能目標。

在智慧消防方面，為快速有效提升救災救護效能，基隆市消防局推動從受理報案到救災救護的執行完整規劃升級「智慧消防2.0專案」，大幅縮短從報案到消防人員抵達現場時間，加快消防人員接收救災救護訊息，並將救護時醫院急診診療程序及時間大幅提前13.5分鐘，提升人命救援的黃金時間，減少災害現場傷患人數和降低災害影響。