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林燈基金會當推手 助羅東高工硬式棒球隊成軍

2019-08-29 21:56聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

林燈文教公益基金會長年在宜蘭地區投入資源，今年更著手進行球類運動扎根工程，林燈基金會今天和羅東高工一起舉辦「木棒組棒球隊成軍典禮暨培育贊助計畫」。林燈基金會董事、中保科技集團集團副總裁林明昇、副董事長林建涵等人親自出席，見證新銳棒球隊成軍，中保科技集團代言人王建民也特別透過影片表達祝福，勉勵所有球員認真打拚，一起朝夢想踏進。

林燈基金會董事林明昇致詞時表示，基金會透過各種資源辦理各項活動，努力為宜蘭子弟盡心盡力，進年來更專注推動「青少年專長潛力培育計畫」，從數理科技到文史藝術，或在藝能體育方面具有專長的學生，都有機會獲得林燈基金會的獎助支援。

包括宜蘭縣棒球體育會主任委員游本力、行政院體育發展委員會委員趙士強、羅東高工家長會會長羅智輝、副會長伍若蘭等人亦出席今天的活動。

林明昇說，宜蘭地區近年來有不少發展不錯的少棒、青少棒球隊，可惜缺少一支具「宜蘭代表性」的高中棒球隊，希望透過基金會的力量，讓有志棒球運動的學生能夠留在家鄉，延續棒球夢想。

林明昇表示，基金會針對球隊需求，不論是訓練場地、球具設備、球員營養補給、移地訓練或是訓練師資等等，都會妥適投入資源協助改善，同時也和三星國中棒球隊進行贊助合作，期望成功串起國中到高中階段的系統性培育，讓台灣棒球環境越來越好。

羅東高工校長廖俊仁表示，學校由於經費有限，「養球隊」是非常艱辛的挑戰，除對基金會表達謝意，也勉勵學生將來有能力時，要記得回饋、照顧他人。

校方透漏，羅東高工棒球隊過去相當刻苦，光是球具，棒球用到破皮還捨不得換。在林燈基金會贊助後，球隊不只有上百顆棒球和全新球棒，球員們也有充足經費移地訓練，透過「以賽養訓」的實戰經驗，強化球員心理素質和實力。過往球員們集訓後只能在教室內打地鋪，相當克難，而今球員們能在裝有空調的休息空間休憩，對球員們恢復體力有相當幫助。

棒球隊投手謝東縉從國中開始打棒球，國中畢業後一度考慮到雲林麥寮就讀、接受棒球訓練，還好羅東高工也成立了硬式棒球隊，他不必遠離家鄉又能持續接受棒球洗禮，非常珍惜這樣的資源。

林燈基金會承諾將戮力推動三級人才銜接，給予學校豐富資源培育運動團隊，期待優秀運動員都能留在宜蘭在地就學，持續為宜蘭體育共同打拚。林明昇也期許羅東高工棒球隊未來成為高中棒球界的知名勁旅，讓宜蘭的棒球名聲響震全台。

林燈基金會捐贈儀式，中立者(由左至右)林燈基金會董事林明昇、羅東高工校長廖俊仁。...
林燈基金會捐贈儀式，中立者(由左至右)林燈基金會董事林明昇、羅東高工校長廖俊仁。中保科技提供
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