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柯文哲參觀頭城搶孤 粉絲排隊等拍照

2019-08-29 21:23聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

今天是農曆七月的最後一天，宜蘭頭城晚上舉行搶孤民俗文化活動，台北市長柯文哲應邀到場參觀，柯P走到攤位跟粉絲互動，臨走前還安排合影活動，等著拍合照的粉絲圍成一大圈。

宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，還親自走到攤位上跟粉絲...
宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，還親自走到攤位上跟粉絲互動。記者鄭超文／攝影
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宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，臨走前還安排合影活動。...
宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，臨走前還安排合影活動。記者鄭超文／攝影
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宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，臨走前還安排合影活動，...
宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，臨走前還安排合影活動，柯粉大排長龍圍成一大圈。記者鄭超文／攝影
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宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，還親自走到攤位上跟粉絲...
宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，還親自走到攤位上跟粉絲互動，並在攤位上簽名。記者鄭超文／攝影
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宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，臨走前還安排合影活動，...
宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲親自到場參觀，臨走前還安排合影活動，柯粉大排長龍圍成一大圈。記者鄭超文／攝影
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宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲（左二）親自到場參觀，並在民代陪同下...
宜蘭頭城今晚舉行搶孤文化活動，台北市長柯文哲（左二）親自到場參觀，並在民代陪同下觀賞搶孤台。記者鄭超文／攝影
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搶孤柯P柯文哲

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