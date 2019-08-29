宜蘭癌農無力採收柚子 各界愛心湧入認購

2019-08-29 21:11 中央社 宜蘭縣29日電



宜蘭縣64歲柚農陳朝根，在冬山鄉梅花湖附近有片柚子園，種植92棵樹齡40年的柚子樹，今年結果纍纍，可以採收了，但他因癌手術，無力採收，他的侄子得知困境，把訊息貼上網路社群，引發各界愛心湧現，連立法院前院長王金平今天到果園探視。記者羅建旺／攝影 分享 facebook 果農陳朝根在宜蘭種植柚子，但因日前剛動完手術，無力採收銷售，親戚後來協助上網貼文，開放民眾消費採果，沒想到消息一出後，支持電話接不停，各界愛心讓陳朝根很感動。

5年前曾罹患舌癌的64歲陳朝根，退休後10多年來在冬山鄉梅花湖附近種植92顆老欉文旦柚，目前已結果纍纍，但7月底追蹤檢查身體時，發現舌癌又復發，再度接受大手術。

陳朝根往年收成的柚子主要賣給認識親友，但他這次擔心大手術後自己已無力採收，又沒有銷售管道，捨不得一年心血都白費。日前，他透過外甥協助上網貼文，預計8月31日、9月1日上午9時到下午4時開放採果，他提供30斤裝米袋，每袋新台幣300元，民眾買袋子後可自行採柚裝到滿，每袋可裝30斤以上、約35顆文旦柚，貼文還附上聯絡電話。

訊息一出後，許多網友都打不通電話，甚至一度讓人以為是網路假消息。

「300元採一大袋柚子是真的」，前立法院長王金平獲知後，今天下午特地前往宜蘭探望陳朝根。陳朝根接受媒體聯訪時澄清，日前民眾詢問的電話一直響不停，影響到日常生活，他只好一度關機，沒想到開機後，電話又陸續打進來，接到不敢接。

陳朝根說，沒想到台灣有愛心的人士太多、太多了，大家都想幫他採收。近日也確實有非常多民眾親自到果園內詢問可否直接採果，但因他早已在網路發文，必須對廣大網友有誠信，因此就依發文日期，開放民眾排隊摘柚，當天採完為止，若有未採完的柚子，會再開放其他民眾採果。

王金平說，因助理從網路上看到這則訊息，今天特別到宜蘭關心陳朝根。陳朝根剛動完手術，無力自行採收，因此想出這樣方式希望讓民眾全家共同到果園秋遊、體驗採收，共度美好田園生活，這是另番樂趣，呼籲眾人共襄盛舉。