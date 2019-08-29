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基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求

2019-08-29 19:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市獅球嶺地區停車位不足，假日尤為嚴重，光一路是嚴格取締違規停車區域，民眾停車一位難。市議員鄭文婷天天會同國有財產署等單位會勘已拆除的救國團舊址，目前正在辦理歸還國有財產署程序，未來將闢設停車場

財政部國有財產署北區分署基隆辦事處出席代表表示，這塊土地正由救國團申請歸還財政部國有財產署，下月辦理點交，預計9月10日後國有財產署可接管。

鄭文婷說，希望能夠善加利用日前騰空的土地，期待基隆市政府與國有財產署共同開發，建造一棟多功能的立體停車場，除可解決民眾停車問題外，更可繁榮地方，為獅球嶺地區帶來更多商機，以配合該地區逐漸形成的運動聚落。

目前此塊土地就是屬於停車場用地，國有財產署北區分署基隆辦事處與基隆市政府交旅處都認為，作為停車場使用可行，短期朝合作開發規畫，由國有財產署出土地，基隆市政府負責管理，委託經營。長期作法地方希望基隆市政府向財政部提出撥用需求，採多功能方式規畫。

鄭文婷表示，獅球嶺地區過去因為果菜市場位居此處，因此居住人口繁密，近年來更因新型態的社區興建，獅球五里一帶人口早已超過萬人，原本救國團團舊址旁提供停車空間給獅球嶺地區民眾使用，但現因救國團舊大樓拆除將土地歸還，使得該地區停車位不足的問題再度浮上檯面。

基隆獅球嶺救國團拆除，擬闢建停車場解決一位難求情況。圖／議員鄭文婷服務處提供
基隆獅球嶺救國團拆除，擬闢建停車場解決一位難求情況。圖／議員鄭文婷服務處提供
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基隆獅球嶺救國團拆除，擬闢建停車場解決一位難求情況。圖／議員鄭文婷服務處提供
基隆獅球嶺救國團拆除，擬闢建停車場解決一位難求情況。圖／議員鄭文婷服務處提供
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基隆救國團停車場

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