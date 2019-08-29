鶴岡文旦柚浸水受損 農會澄清僅3戶1.8萬台斤

2019-08-29 18:07 中央社 花蓮縣29日電



天災過後，文旦也進入採收期。台北市第一果菜批發市場進貨不少花蓮瑞穗鄉的鶴岡文旦。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook 花蓮瑞穗文旦柚正值採收上市期，今天傳出有柚農文旦柚因颱風而浸水受損，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇解釋，只有3戶受到影響，約1.8萬台斤。今年好氣候之賜，文旦柚清甜多汁品質佳。

花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，占全國24%，花蓮縣文旦柚最大產區就在瑞穗鄉鶴岡地區，日前白鹿颱風來襲，有柚農已採收的文旦柚浸水受損，其中鶴岡葉姓柚農說，他堆放文旦柚的地點可能比較低窪，水淹了數公分，一些搶救不及的文旦柚都泡水，已經無法出售了。

黃盛皇說，今年鶴岡文旦產量約1萬3492公噸，只有3戶柚農因儲藏地點較低窪受到雨水影響，統計僅1.8萬台斤，受損的預計收購作為副產品像是果醬或榨精油使用。

黃盛皇說，今年受氣候適宜之賜，文旦柚鮮果外觀光滑飽滿，肉質細密且清甜多汁。平均一公斤批發價超過20元，許多農民也都透過自產自銷的包裝禮盒行銷瑞穗文旦。

至於品質不佳、被打入次級品的文旦柚，農政單位輔導製作加工品，如柚皮精油清潔劑、洗手乳、柚花茶等產品，去年東部文旦柚加工量突破800公噸。為製作加工品，瑞穗鄉農會也與法務部矯正署自強外役監合作，每天公務車載來近10名受刑人於文旦柚產期協助手工削皮、包裝等工作。