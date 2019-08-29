基隆產業的未來怎麼走？林右昌：希望有新的產業進駐

2019-08-29 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府與經濟部工業局今天下午舉行「基隆市區域產業政策交流會議」，市長林右昌率領市府各相關單位首長，與產官學界代表，一同關心基隆未來的產業發展。林右昌表示，市府除努力維持傳統的漁業與貨港相關貨運倉儲產業的競爭力，也希望有新的產業進駐，讓基隆市的就業跟經濟有新的樣貌，才能跟大台北首都生活圈的經濟鏈連結在一起。

交流會議中，主辦單位安排與會人士分別以「基隆市區域產業發展現況與未來」、「智慧港都產業發展之機會與挑戰」為主題，進行兩場精彩的座談。包括運輸、倉儲、通訊傳播產業、漁業、休閒娛樂事業產業、工業區、商業會的代表們，以及產、官、學界代表們都齊聚一堂，關心基隆產業政策。

林右昌說，基隆未來的城市發展不應受限於行政區域的37萬人口，因此他一上任之後就決定，要把基隆市放到北台灣包括北北基桃「首都生活圈」1000萬人口的經濟鏈，思考基隆市要扮演的角色，這才是基隆市產業發展的重要基礎。

林右昌表示，他提出「一個核心、兩個翅膀」也就是市中心區的再生及再造，以及東北角、北海岸，並且將基隆河谷廊帶串聯到大台北首都圈，其中的關鍵就是基隆市港核心區的再生再造，以及如何連結大台北都會，這就是交通部目前大力支持的輕軌建設，雖然各界有不同看法，但這是經過市府詳細討論之後的選擇。