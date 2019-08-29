花蓮縣府行銷文旦柚 外銷大陸121公噸

2019-08-29 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮文旦柚外銷捷報，花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，產量約1萬7260公噸。由於白露前10至15天為文旦柚產期，但今年中秋與白露只相差5天，黃金銷售時間短，花蓮縣政府農業處積極向外開拓新市場，截至8月底止，花蓮文旦柚外銷訂單共121.2公噸出口至大陸，幫柚農們行銷產量過剩文旦柚。

花蓮縣政府今日在瑞穗鄉鶴岡國小舉行「花蓮縣文旦柚外銷疊貨裝櫃儀式」。花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮是全國文旦柚產地最大的縣市，今年花蓮文旦柚生長氣候得宜，加上農友的用心栽種，造就花蓮好柚獨有甜、酸、甘層次口感，目前外銷已有121.2公噸，更接獲國內知名企業、團體團購訂單，農會統計共85.81公噸。

今年在花蓮縣政府輔導下，花蓮縣農會與金色大地股份有限公司合作，出口花蓮文旦柚至上海，首批外銷2400箱花蓮文旦柚，共計14.4公噸，並以上海的便利商店為主要銷售通路；保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社已與上海易果集團合作，外銷花蓮文旦柚90公噸，以上海大潤發賣場為銷售通路。花蓮縣農會也與廣西美加美百貨合作外銷2800箱16.8公噸，至廣西南寧結合實體商店及互聯網銷售。

花蓮縣政府指出，花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，產量約1萬7260公噸，產區集中在瑞穗鄉、玉溪地區等地，其中以瑞穗鄉種植面積593.7公頃為最大，約占全台25％，為全台最大文旦柚單一產區。今年瑞穗鶴岡文旦產量約1萬3492公噸，玉溪地區種植面積約166.48公頃，產量約1415公噸。