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花蓮文旦柚外銷上海 首批裝櫃將銷百餘公噸

2019-08-29 17:35中央社 花蓮縣29日電

花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，產量約1萬7260公噸，以瑞穗鄉種植面積59...
花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，產量約1萬7260公噸，以瑞穗鄉種植面積593.7公頃為最大，約占全台25％，為全台最大文旦柚單一產區。記者王思慧／攝影
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花蓮為全台最大文旦柚單一產區，產量約1萬7260公噸，縣府積極向外開拓新市場，期望提高優質農特產品的能見度及增加農民收入，今年預計外銷上海百餘公噸。

在縣政府輔導下，花蓮縣農會與金色大地公司合作，出口花蓮文旦柚至上海，以上海的便利商店為主要銷售通路，首批2400箱共計14.4公噸，今天下午在瑞穗鄉鶴岡國小舉行出口裝櫃啟運儀式。

縣長徐榛蔚出席表示，花蓮文旦柚外銷訂單目前有120多公噸，而花蓮縣各產區農會、合作社及產銷班正積極與外銷廠商洽談後續出口外銷事宜。縣府同仁也自主發起團購，協助銷售文旦柚。

花蓮縣政府農業處表示，花蓮文旦柚種植面積約1013公頃，產量約1萬7260公噸，產區集中在瑞穗鄉、玉溪地區等地，其中以瑞穗鄉種植面積593.7公頃為最大，約占全台1/4，為全台最大文旦柚單一產區。

今年瑞穗鶴岡文旦產量約1萬3492公噸，玉溪地區（玉里鎮及卓溪鄉）種植面積約166.48公頃，產量約1415公噸。花蓮縣文旦柚大多種植在具黏性的土壤上以利吸收水份，且今年受氣候適宜之賜，文旦柚鮮果外觀光滑飽滿，肉質細密且清甜多汁。

在花蓮縣政府輔導下，花蓮縣農會與金色大地公司合作出口花蓮文旦柚至上海，首批外銷2400箱花蓮文旦柚，共計14.4公噸，以上海的便利商店為主要銷售通路；另保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社已與上海易果集團合作，外銷花蓮文旦柚90公噸，以上海大潤發賣場為銷售通路。

縣府農業處指出，花蓮文旦柚不僅有外銷捷報，目前已接獲國內如台塑企業、工商發展投資策進會、中華民國全國工業總會、工信工程集團等團購訂單。

文旦上海便利商店

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