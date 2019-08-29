影／再多錢也不行 宜蘭罹癌柚農守信 不到時間不賣柚

2019-08-29 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣64歲柚農陳朝根，在冬山鄉梅花湖附近有片柚子園，種植92棵樹齡40年的柚子樹，今年結果纍纍，可以採收了，但他因癌手術，無力採收。

他的侄子得知困境，把訊息貼上網路社群，引發各界愛心湧現，想要認購的電話湧入，因太多了，一度嚇得柚農不敢接電話，期間還傳出，有人打不通電話，懷疑過是不是假訊息？

宜蘭縣議員黃琤婷、冬山鄉長林峻輔等現場求證，證明是真有其事，連立法院前院長王金平今天到果園探視。

「都是在果欉就成熟，不採收太可惜，請大家踴躍幫忙！」王金平稱讚柚農用心經營果園，也呼籲各界熱情相助，現場採果剝柚品嘗，相當讚賞。

陳朝根柚園是紀念父母，取名「紅惠興」，上網公告開放時間為8月31日、9月1日上午9點到下午4點兩天，提供30斤裝的米袋，買袋子自行採柚子裝到滿，每個袋子300元，每袋可裝30斤以上、約可裝35顆左右，能裝多少盡量裝，只要裝的下通通可以帶走。

有人想要提前買，甚至出更多錢，三天兩頭就有人上門，但被陳朝根婉拒，陳朝根說，既已答應開放時間，要講信用。

「台灣太有愛心了，真是感謝！」陳朝根感動地謝謝各界相助，他說，柚子數量有限，如果今年沒辦法排到隊採到果，希望未來有機會，等他身體好些，一定會更認真照顧好果樹，生產更好柚子，回報大家。

王金平表示，因為助理他們從網路上看到陳先生這則新聞，認為說是值得來關心，陳先生自己身體剛剛動手術，不能自己來採收，所以能夠讓我們一般的家庭，他們一家闔家都能夠來這裡當作一個秋遊，同時闔家共同度過一個美好的田園生活。

王金平表示，親自體驗採收，是另外一番樂趣，所以陳先生提供這樣一個機會我覺得非常好，所以今天藉這個機會，一方面來探望，二方面我也呼籲所有的鄉親好友還有網民們，一方面關心，二方面付出行動，大家在星期假日趕快來自己的採集，能夠享受田園的樂趣。