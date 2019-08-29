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和年輕照撞臉的三浦春馬本尊見面？林右昌：不好吧

2019-08-29 16:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌30年前舊照被翻出貼網，網友稱像日星三浦春馬，年輕照顏質打倒一堆男星，林右昌展開3個月減肥計畫，議員送「還我三浦春馬」人形立牌。今天三浦春馬來台，林右昌今天出席活動時，被問到要不要和三浦春馬見個面？林右昌說，不好吧，人家那是粉絲見面會。

林右昌今天下午出席活動時，先被問到要不要和三浦春馬見個面？林右昌說，不好吧，人家那是粉絲見面會。接著又有人詢及可以達成減肥的目標嗎？林右昌表示，只要有毅力就會達成，他信心3個月可以減10多公斤沒有問題。

林右昌年輕時的照片曝光，撞臉日本演員三浦春馬。正巧今天三浦春馬本尊今天來台，舉辦粉絲見面會及宣傳主演日劇「TWO WEEKS」。他對台灣並不陌生，一現身就用中文問候「大家好，我是三浦春馬，很高興見到大家，今天請多多關照。」

三浦春馬日前在首爾國際電視節得到男子亞洲明星獎，今從韓國飛來，一到台灣就吃了滷肉飯便當，大讚「真的好好吃」，說到台灣美食，三浦春馬一口氣點名小籠包、芒果、火鍋、珍奶，之前來台灣拍戲時吃過飯糰，令他相當難忘。主辦單位也送上珍奶和水果，三浦春馬直接吃起鳳梨、奇異果，開心稱讚好吃。

有臉書粉專曝光基隆市長林右昌年輕帥照，被指像日星三浦春馬，引發網友熱議。圖／取自...
有臉書粉專曝光基隆市長林右昌年輕帥照，被指像日星三浦春馬，引發網友熱議。圖／取自臉書粉專「貓與邪佞的手指」
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林右昌今天出席活動時，被問到要不要和三浦春馬見個面？林右昌說，不好吧，人家那是粉...
林右昌今天出席活動時，被問到要不要和三浦春馬見個面？林右昌說，不好吧，人家那是粉絲見面會。記者游明煌／攝影
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三浦春馬在記者會上品嘗珍奶。記者李姿瑩/攝影
三浦春馬在記者會上品嘗珍奶。記者李姿瑩/攝影
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林右昌今天出席活動時，被問到要不要和三浦春馬見個面？林右昌說，不好吧，人家那是粉...
林右昌今天出席活動時，被問到要不要和三浦春馬見個面？林右昌說，不好吧，人家那是粉絲見面會。記者游明煌／攝影
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有臉書粉專曝光基隆市長林右昌年輕帥照，被指像日星三浦春馬，引發網友熱議。圖／取自...
有臉書粉專曝光基隆市長林右昌年輕帥照，被指像日星三浦春馬，引發網友熱議。圖／取自臉書粉專「貓與邪佞的手指」
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林右昌減肥珍奶

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