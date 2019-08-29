颱風重創台東農業 陳吉仲鼓勵農民加農業保險

2019-08-29 15:47 中央社 台東縣29日電



白鹿颱風來襲，釋迦農固定枝幹、套袋果實，減少損失。 聯合報系記者周宗禎／攝影 分享 facebook 颱風白鹿造成台東釋迦損害，農委會主委陳吉仲今天到台東勘災，他指示相關單位站在農民角度來認定災損，同時鼓勵農民踴躍加入釋迦保險，降低損失。

陳吉仲和農委會相關官員，今天在立法委員劉櫂豪、台東市長張國洲、台東縣政府農業處長許瑞貴，以及縣議員黃治維等民意代表陪同下，實際到果園了解釋迦災情。

陳吉仲一開始就向農民解釋，因這次釋迦災損不像3年前的尼伯特颱風大量倒伏，馬上就能認定，這次颱風的損害是在災後1至2天內才能顯現，因此查報要更多時間，也希望相關單位要站農民角度來認定災情。

農民羅重元說，釋迦除了落果外，植株表面看起來是好好的，但實際上因強風搖晃，根系已受損，會逐漸枯死，如果沒有死的往後2、3年的果實也會減半，且果實品質也會不好，因此颱風的影響是2、3年的。

羅重元說，這次受到損害的釋迦超過4成，就算沒有被強風吹落的釋迦，表皮也受損，只能當次級品賣，價格掉一半。

劉櫂豪表示，颱風白鹿對台東的農業造成新台億1億1000萬餘元的災損，感謝農委會的全力協助，配合地方政府儘速查估災損情形，公告農業品項的現金救助，積極協助農民儘速恢復。後續關於勘查核實等問題，農改場也將辦理說明，希望中央與地方通力合作，儘速讓農民的災損降到最低。

陳吉仲表示，中央對於台東的農損災情一直全力協助，配合地方政府的通報統計資料核予災損救助，並指示農改場辦理勘查說明，協助地方政府儘速完成通報程序，幫助農民儘速恢復，同時鼓勵農民參與農業保險。

陳吉仲強調，為了更好保障農民的收益，希望地方政府能積極落實農民加保農業保險的政策，農委會也會適時的檢討，調整成更好的幫助農民，讓農民收益更穩定。