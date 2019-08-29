親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

科技廠女工遭化骨水噴濺雙腳 12小時後宣告不治

國防部首度公開證實：美軍MC-130J通過台灣海峽

預算執行成效欠佳 台東縣府：工程招標不易

2019-08-29 15:06中央社 台東縣29日電

中央補助台東縣政府年度預算，去年度增加超過70億元；不過，執行成效欠佳，遭審計單位提出檢討。台東縣政府表示，主要是因工程招標不易，以及變更設計導致工程延宕。

台東縣議會近日召開臨時會，審計部台東審計室主任陸冠聖昨天在議會提出台東縣107年度總決算審核報告。他指出，107年度以及前年度（106年度）台東縣政府預算轉入下年度繼續執行及保留的金額及比率均創近5年新高，預算執行成效欠佳。

報告中提到，台東縣這幾年因為中央政府增加補助，歲出預算從103年度的新台幣154億123萬元到107年度擴增至225億1369萬元，但106年度的預算高達49億9492萬元未執行，保留至107年度。

陸冠聖表示，分析台東縣政府預算執行成效欠佳原因是，計畫前置規畫作業未盡縝密，重大計畫執行與預算編列未能配合，這將排擠後續年度施政計畫之執行與推展，台東縣政府必須檢討改善。

台東縣政府主計處長廖美鳳指出，預算執行欠佳的主要重大工程有富岡港交通碼頭、綠島防波堤、幸福住宅、蘭嶼環島公路、太平溪路堤共構、圖書館工程等，有的是因為無法順利招標，有的是更改設計，導致工程延宕，預算無法執行。

廖美鳳表示，招標困難主要是台東廠商執行能量飽和，無法再承接重大工程；外縣市的廠商則因台東交通不便，成本增加，不願意到台東。

台東環島

相關新聞

白鹿颱風「受災戶」 花蓮新城神社80年石燈籠被砸壞

2019-08-29 13:25

客家義民祭供品捐華山 只募得3成物資盼各界做愛心

2019-08-29 13:14

老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49

影／立委選舉宜蘭藍營鬧分裂　呂國華：只要我努力就OK

2019-08-29 11:46

身障牙醫前進偏鄉 林易超：感謝上帝給我機會幫助他們

2019-08-29 11:32

13家多元培力小吃、伴手禮展 基隆中高齡轉業新選擇

2019-08-29 08:04

影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01

路幅增加了 暖暖平交道安全初步改善

2019-08-29 00:29

花蓮鯉魚潭改善水質 放流白鰱魚吃藻類

2019-08-29 00:18

頭城今晚搶孤 賽場飄政治味

2019-08-29 00:09

台東抽驗溫泉泳池 49家合格

2019-08-28 23:43

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

待用愛心電影票感動學生書寫心得 宜蘭記協公開表揚

2019-08-28 19:36

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

太平山傍晚驚喜現雲海 夠幸運才看得到

2019-08-28 14:25

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

影／花蓮風情郵摺首賣 馬來西亞僑生也搶買

2019-08-28 11:42

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

生態食物鏈改善優養化水質 縱管處首放流白鰱

2019-08-28 14:52

頭城搶孤明晚登場 時代力量参賽2020也「不缺席」

2019-08-28 14:11
看更多

熱門文章

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top