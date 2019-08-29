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仿大蔥鴨圖宣傳三星蔥 宜縣農會下架

2019-08-29 15:08中央社 宜蘭縣29日電

宜蘭縣三星蔥。聯合報記者羅建旺／攝影
宜蘭縣三星蔥。聯合報記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣農會委託外包公司設立臉書粉絲團，但外包公司日前疑盜用日本任天堂寶可夢遊戲「大蔥鴨」圖片，宣傳三星蔥。縣農會今天表示，已要求下架。外包公司也對外致歉。

宜蘭縣農會委託外包公司設立臉書粉絲團，希望藉此協助農民行銷宜蘭縣農產品，但是外包公司日前在臉書粉絲團發出「三星鴨」圖片時，有眼尖的網友發現圖片疑似盜用或仿冒任天堂寶可夢遊戲的「大蔥鴨」圖片，只是將「大蔥鴨」V字形的眉毛改成三個星星，手上拿的青蔥也只比「大蔥鴨」多了一把。

網友痛批，「這個很明顯是大蔥鴨啊！你以為頭上畫三個星星就變成三星蔥了嗎？看起來比較像對岸的國旗，你還敢寫寶可夢三個字，宜蘭縣農會是不是想挑戰任天堂的法務？」

宜蘭縣農會總幹事陳誌銘今天說，經網友發現後，已經緊急通知委外的行銷公司將文章與圖片下架。

協助縣農會行銷的外包業者今天也在宜蘭縣農會臉書粉絲團貼文道歉。業者表示，團隊修改「大蔥鴨」圖片，可以辨識兩者不同，但仍被網友認為近似，造成大眾誤解，深感抱歉，日後嚴加把關創意企劃流程，不再發生，團隊深刻反省。

業者強調，正式向任天堂公司致歉，不再發生二次創作不合理的使用範圍的素材推廣。

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