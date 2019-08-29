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宜蘭老花眼鏡已免費配送1.5萬副 今再加碼又有萬人受惠

2019-08-29 13:27聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府辦理「免費敬老眼鏡」配戴，今年7月1日起，結合縣內60家簽約的驗光所及眼鏡行服務，約有1萬5千名65歲以上長老，受到照顧。

宜蘭縣政府衛生局今天宣布，再加碼1萬副，即是將有1萬人會再受惠。

縣政府表示，免費老花眼鏡是由善心人士無名氏等捐贈，在銀光未來創新協會協助下，持續爭取第2期款項，擴大辦理。

縣長林姿妙今天頒發感謝狀，感謝協會與無名氏的愛心。

衛生局表示，大約有6成以上的長者購買老花眼鏡，多在市場、夜市，忽略專業 的驗光配鏡，在度數不合的情況下容易造成眼睛疲勞、頭暈，更甚者造成視 力更加惡化，對於眼睛造成不良影響，宜蘭縣政府為倡議長者對視力保健的重視，增進安全及品質，推出這項免費措施。

同時，為貼切服務無眼鏡行鄉鎮住民，提供社區巡迴驗光服務，活動非常的踴躍，長者熱烈響應。

衛生局提醒，有配鏡需求的長輩們，選擇貼有「宜蘭敬老眼鏡行」標章店家配鏡，或多加 運用社區巡迴服務，老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請 勿配戴，延緩眼睛老化最好的方法還是藉著良好的生活飲食，加上適度的 運動及休息。

若有任何問題，吾電洽敬老眼鏡專線（03）9558536 或各家敬老眼鏡行。

宜蘭縣長林姿妙今天感謝協會與無名氏的愛心。 記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天感謝協會與無名氏的愛心。 記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府辦理「免費敬老眼鏡」配戴，今年7月1日起，結合縣內60家簽約的驗光所及...
宜蘭縣政府辦理「免費敬老眼鏡」配戴，今年7月1日起，結合縣內60家簽約的驗光所及眼鏡行服務，約有1萬5千名65歲以上長老，受到照顧，今天宣布，再加碼1萬副，即是將有1萬人會再受惠。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府辦理「免費敬老眼鏡」配戴，今年7月1日起，結合縣內60家簽約的驗光所及...
宜蘭縣政府辦理「免費敬老眼鏡」配戴，今年7月1日起，結合縣內60家簽約的驗光所及眼鏡行服務，約有1萬5千名65歲以上長老，受到照顧，今天宣布，再加碼1萬副，即是將有1萬人會再受惠。記者羅建旺／攝影
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衛生局老花林姿妙

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