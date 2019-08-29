客家義民祭供品捐華山 只募得3成物資盼各界做愛心

2019-08-29 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



中秋節將至，華山基金會為花蓮地區上千名長者募集的中秋關懷物資，只募得3成。花蓮縣政府客家事務處今天將義民祭儀供品捐贈給華山基金會，將優先給豐濱鄉、花蓮2站長輩使用，希望抛磚引玉，喚起大家一起做愛心。

花蓮縣客家事務處長彭偉族表示，為使義民祭典更具意義，秉持義民爺的忠義精神，希望把供品發揮更大作用捐出祭品，透過華山基金會花蓮站分享給需要的弱勢民眾。

華山基金會花蓮站長陳慧萍說，在花蓮13鄉鎮有14個站，在每個鄉鎮都有服務失能失憶長者，目前服務1093位長者，物資對基金會來講很需要。尤其華山花蓮站分出的花蓮2站及豐濱站是新設立的站，豐濱站有80多位長者，花蓮2站也有近60位，物資比較匱乏，優先將100份物資給這兩站使用。

華山基金會提供的服務最主要照顧失能失智失依長者，像是豐濱鄉交通不便，因此有到宅服務，最特別的是陪伴就醫，由站長從家裡接送，到陪同長者看診，甚至說明用藥，目前招募站長希望會原民母語，還能幫忙分藥服用。