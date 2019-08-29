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客家義民祭供品捐華山 只募得3成物資盼各界做愛心

2019-08-29 13:14聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

中秋節將至，華山基金會為花蓮地區上千名長者募集的中秋關懷物資，只募得3成。花蓮縣政府客家事務處今天將義民祭儀供品捐贈給華山基金會，將優先給豐濱鄉、花蓮2站長輩使用，希望抛磚引玉，喚起大家一起做愛心

花蓮縣客家事務處長彭偉族表示，為使義民祭典更具意義，秉持義民爺的忠義精神，希望把供品發揮更大作用捐出祭品，透過華山基金會花蓮站分享給需要的弱勢民眾。

華山基金會花蓮站長陳慧萍說，在花蓮13鄉鎮有14個站，在每個鄉鎮都有服務失能失憶長者，目前服務1093位長者，物資對基金會來講很需要。尤其華山花蓮站分出的花蓮2站及豐濱站是新設立的站，豐濱站有80多位長者，花蓮2站也有近60位，物資比較匱乏，優先將100份物資給這兩站使用。

華山基金會提供的服務最主要照顧失能失智失依長者，像是豐濱鄉交通不便，因此有到宅服務，最特別的是陪伴就醫，由站長從家裡接送，到陪同長者看診，甚至說明用藥，目前招募站長希望會原民母語，還能幫忙分藥服用。

陳慧萍表示，華山三節會捐贈關懷禮給長輩，兩周後就是中秋節，但目前只募得3成，呼籲社會大眾響應，關懷偏鄉長者，一份關懷禮300元，愛心專線03-8311587。

花蓮縣客家事務處秉持義民爺的忠義精神，希望把供品發揮更大作用，因此捐出祭品。記者...
花蓮縣客家事務處秉持義民爺的忠義精神，希望把供品發揮更大作用，因此捐出祭品。記者王思慧／攝影
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花蓮縣政府客家事務處今天將義民祭儀供品捐贈給華山基金會，希望拋磚引玉邀大眾做愛心...
花蓮縣政府客家事務處今天將義民祭儀供品捐贈給華山基金會，希望拋磚引玉邀大眾做愛心。記者王思慧／攝影
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