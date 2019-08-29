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老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

全國首件長照BOT案落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部到基隆舉行促參說明會，基地有3.67公頃，未來有600長照床位，將打造「一條龍」老人長照服務，並建造12%只租不售的銀髮住宅，目前進入先期規畫階段，明年3月啟動招商。

市長林右昌與社會處長、財政處長等出席座談會，他說，這是非常難得的一個案子，非常寶貴而且重要，是中央政府財政部重點推動的促參案件，為何會有這麼大床位數的案子，是全台絕無僅有，主要是基隆地狹人稠，在社區很難找到適當空間，因此找到仁愛之家來規畫，剛好是轉型最好的機會，可提供600床的床位，未來視園區的發展還可增加床位申請。　

財政部出席官員表示，這件是全國第首件長照BOT案，落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部特別到基隆舉行促參說明會，聽取各業者的意見，做為招標及規畫參考。今天出席的有養設中心業者、保險金融業者、顧問、工程業者等近百人進行座談。

市府財政處報告指出，土地區分兩塊，一為社福設施用地，88%，另外12%為住宅用地。園區基地現有包括仁愛之家與恆安養護中心等舊有建築，將全部打掉。將來園區的方向以長照住宿式為主，採複合式照顧模式，社區服務為輔，居家次之。住宅區將規畫銀髮住宅，只租不售，且以單人房與夫妻房為主。政府希望打造讓長者健康進住，一直到亞健康，失能、失智照護都能在園區內被滿足。服務範圍基隆及周遭地區為主。

基隆市長照福利服務園區促參案採複合式照顧模式，包括長照、安養、護理及學習教育培訓等，初步評估民間投資不得少於15億元，委外經營年限50年加20年（優先定約1次）。財政部與衛福部都相當看好這件全國第一件長照福利服務園區案，在招商平台也邀請金融保險業參與，期有充沛保險醫療背景資金端進入長照市場。

全國首件長照BOT案落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部到基隆舉行促參說明會...
全國首件長照BOT案落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部到基隆舉行促參說明會。記者游明煌／攝影
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全國首件長照BOT案落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部到基隆舉行促參說明會...
全國首件長照BOT案落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部到基隆舉行促參說明會。記者游明煌／攝影
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全國首件長照BOT案落腳基隆市安樂區仁愛之家基地，今天財政部到基隆舉行促參說明會。記者游明煌／攝影
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