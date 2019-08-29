身障牙醫前進偏鄉 林易超：感謝上帝給我機會幫助他們

2019-08-29 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



每周兩到三天，花蓮市林肯診所牙醫師林易超排開繁忙的門診工作，拿起枴杖，背起30公斤重的醫療包，與團隊展開到宅服務，服務對象是身心障礙人士，林易超為他們洗、補牙，護理人員指導家屬清潔牙齒，每次診療少則30分鐘，長一點要站上一小時，對小兒麻痺的林易超有些吃力，他說：「感謝上帝給我機會服務他們」。

除了到宅，林易超從事社福機構診療，為身心障礙者看牙齒長達十多年。他說，自己是基督徒，教會在改建時暫移到黎明教養院聚會，常聽到院生喊牙痛，納悶怎麼不去醫院？才知道身心障礙者每次出門看診都非常麻煩，就此和黎明合作，進駐看診。

目前除了他，還有另一位楊揮醫師，每周五輪流到黎明為院生看診，也不定期到畢士大、美崙啟能發展中心服務。經過多年診療，院生「該拔的、該補的都做了」，因為口腔健康，連抵抗力都變好，秋冬感冒機率降低，是意外收穫。

兩年前政府推動長照2.0，長期從事長照工作的護理師林淑儀看見身心障礙牙科患者在宅口腔護理需求，找上曾在海外義診合作的林易超，林易超一口答應，就此展開到宅看診工作，服務因脊髓損傷、中風癱瘓在床等行動不便患者，每次少則半天，有時要忙上一整天。

牙科疾病沒有致命危險，並非身心障礙患者看病第一選擇。林淑儀說，到宅診療過的一名病患，21年前發生車禍，因為行動不便，再沒看過牙醫；曾有家屬不相信他們真的會到宅看診，一見他們上門，驚呼「你們真的來了」，隔一子再訪，小屋子擠滿親友，每個人都拿出健保卡來說「我們也要看病」。

除了診療，團隊更重要的任務是衛教，指導看顧的家屬如何清潔患者牙齒。

很多人以為到宅看病健保給付優渥，其實有許多無形成本，甚至伴隨風險。「CP值」很低，林易超說，一般人看牙醫，診療時會潄口，到宅個案不會，可能因嗆咳演變成吸入性肺炎。到宅設備不如診所充足，經常得戴頭燈，幾乎要「趴在病人身上看病」，身心障礙者少看牙醫，可能不習慣或暴衝，「團隊裡幾乎每個人都被踢、打過」。