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13家多元培力小吃、伴手禮展 基隆中高齡轉業新選擇

2019-08-29 08:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心下月4日在六堵分站辦理「多元培力慶中秋聯合展售活動」及聯合徵才活動，有13家多元、培力就業方案單位銷售與展示，包括特色小吃及伴手禮等，除了讓民眾購買外，也讓求職民眾認識多元及培力單位，適合中高齡、失業者就業選擇。

基隆就業中心為協助求職者返回職場、創造在地就業機會，有「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，108年度共輔導18個多元單位及5個培力單位，協助102位弱勢求職者在地就業。

基隆就業中心盛慧中主任表示，社區發展協會及人民團體創立的在地產業都在起步階段，如基隆市腎友協會的零錢包、帽子及抱枕、台灣類博物館發展協會的陶鳥聞香瓶及長木檯、基隆市脊髓損傷者協會的手工皂及杯型水晶蠟燭、東明社區的左手香防蚊液等都是別具特色的產品。

應景的中秋禮盒則有平寮社區的米香綜合禮盒、仁壽社區的咖哩餅禮盒、廣式月餅禮盒及新生活社會福利發展促進會的胚芽蛋捲及海苔米捲等禮盒，都是很好的選擇。

此次聯合展售共有13個計畫執行單位展售，有特色小吃、中秋節伴手禮及文創手作小物等，不僅提供執行單位銷售與展示的行銷平台，更讓到場民眾試吃及選購伴手禮，也是讓求職者來看看哪些項目適合自己投入及就業選擇。

活動現場還有闖關遊戲和滿額禮等好康活動：集5點換精美小禮品及前70名購買金額滿500元的民眾可兌領精米1包。

現場另有聯合徵才，邀請10家優質廠商提供167個職缺，包含技術員、作業員及駕駛、保全人員及清潔人員等多種工作機會，請有意願的求職民眾踴躍到現場參加面試。

時間在9月4日上午10時至下午2時，地點在基隆市六堵分站，地址基隆市七堵區工建北路1-2號。

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心下月4日在六堵分站辦理「多元培力慶中秋聯合展售...
勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心下月4日在六堵分站辦理「多元培力慶中秋聯合展售活動」及聯合徵才活動。圖／基隆就業中心提供
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基隆求職中秋節

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