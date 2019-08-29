親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

臥底當街友！記者領不到愛心餐…飢寒交迫揭街頭潛規則

解放軍凌晨香港現蹤 新華社：駐港部隊第22次輪換

影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣頭城鎮具有深厚的文化底蘊，鎮公所為活化頭城老街，繼之前的李榮春「文學巷」後，今天宣布楊乾鐘的「藝術巷」完工，結合彩繪玻璃及馬賽克光罩打造而成的藝術光彩巷弄，讓整條老街有了新生命，之前還沒驗收，就已有部落客來拍照打卡分享。

頭城鎮長曹乾舜上任以來，積極規畫頭城老街（和平街）附近周邊閒置空間再利用，同時也把頭城在地的文化特色及藝文四大家族「盧、李、康、楊」的作品、智慧結晶加值整合，在傳統街道小巷弄之間進行創意裝飾，希望將昔日老街透過環境藝術化的構想，用嶄新、充滿現代感的設計方式呈現。

和平街「北門福德祠到南門的福德祠之間」有處長約600公尺的區域，鎮公所利用這600公尺的分叉小巷弄裡，注入藝文新元素。

「藝術巷」（和平街68巷）是繼李榮春「文學巷」之後，成為頭城老街文化藝術新創意的地標和亮點，是以鎮籍藝術家楊乾鐘老先生的畫作為主軸，應用光影色彩的跳動，結合彩繪玻璃及馬賽克光罩，打造而成的藝術光彩巷弄。

鎮長曹乾舜指出，頭城鎮自開蘭以來即是人文薈萃的聖地，更孕育出盧纘祥、李榮春、楊乾鐘及康灩泉等4大文學、繪畫、書法名家，這是頭城經濟創生、轉型以及文化保存非常重要的資產，鎮公所要把寶貴人文資產，運用最集中的方式具體呈現遊客面前，所以在老街的環境改善工程中注入4大家元素，打造最具在地特色的人文藝術巷弄。

前幾天「藝術巷」剛完工不久，鎮公所尚未完成驗收，馬上吸引部落客前來拍照PO文，使藝術巷搖身一變，成為超夯的網拍美點，甚至還有遊覽車專程載運遊客到老街來取景和拍照，探訪老街的新趣味，沉浸藝術、浪漫、幻影的氛圍中。

頭城老街「藝術巷」剛完工不久，鎮公所尚未完成驗收，馬上吸引部落客在網路P0文傳遞...
頭城老街「藝術巷」剛完工不久，鎮公所尚未完成驗收，馬上吸引部落客在網路P0文傳遞訊息，成為超夯的網拍景點。 圖／頭城鎮公所提供
分享
頭城老街「藝術巷」剛完工不久，鎮公所尚未完成驗收，馬上吸引部落客在網路P0文傳遞...
頭城老街「藝術巷」剛完工不久，鎮公所尚未完成驗收，馬上吸引部落客在網路P0文傳遞訊息，成為超夯的網拍景點。圖／頭城鎮公所提供
分享

老街北門

相關新聞

頭城今晚搶孤 賽場飄政治味

2019-08-29 00:09

13家多元培力小吃、伴手禮展 基隆中高齡轉業新選擇

2019-08-29 08:04

路幅增加了 暖暖平交道安全初步改善

2019-08-29 00:29

花蓮鯉魚潭改善水質 放流白鰱魚吃藻類

2019-08-29 00:18

台東抽驗溫泉泳池 49家合格

2019-08-28 23:43

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

待用愛心電影票感動學生書寫心得 宜蘭記協公開表揚

2019-08-28 19:36

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

太平山傍晚驚喜現雲海 夠幸運才看得到

2019-08-28 14:25

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

影／花蓮風情郵摺首賣 馬來西亞僑生也搶買

2019-08-28 11:42

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

宜蘭冬山柚披白紗 請消費者「娶」回家

2019-08-28 09:20

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

生態食物鏈改善優養化水質 縱管處首放流白鰱

2019-08-28 14:52

頭城搶孤明晚登場 時代力量参賽2020也「不缺席」

2019-08-28 14:11
看更多

熱門文章

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

要通了！ 台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力

2019-08-28 15:51

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

桃園航空城有譜！進入區段徵收 九成九居民要配地

2019-08-28 19:31

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋

2019-08-28 15:31

搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50

桃園首間社宅9月將開放入住 1樓將設庇護工場

2019-08-28 18:19

不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03

閩南人也會講「恁仔細」 三義鄉公所衝客語認定百分百

2019-08-28 16:57

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41

廢印花稅綠批打臉自己 盧秀燕：中央補助到位就不反對

2019-08-28 19:59

台南玉皇宮捐住警器 24年來慷捐2千萬消防配備

2019-08-28 15:31

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09

苗栗北橫橋墩下竟成「垃圾天堂」 議員批：縣府管理疏失

2019-08-28 19:33

民間組「軍事遺址探勘小組」 吸引軍事迷推動觀光

2019-08-28 17:32

影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40

影／哀鳳、洋房都能做 傳統紙紮技藝走出新創意

2019-08-28 14:48

談都更成績提蘇揆僅完成1件 侯友宜：市長要有魄力解決

2019-08-28 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top