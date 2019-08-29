影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣頭城鎮具有深厚的文化底蘊，鎮公所為活化頭城老街，繼之前的李榮春「文學巷」後，今天宣布楊乾鐘的「藝術巷」完工，結合彩繪玻璃及馬賽克光罩打造而成的藝術光彩巷弄，讓整條老街有了新生命，之前還沒驗收，就已有部落客來拍照打卡分享。

頭城鎮長曹乾舜上任以來，積極規畫頭城老街（和平街）附近周邊閒置空間再利用，同時也把頭城在地的文化特色及藝文四大家族「盧、李、康、楊」的作品、智慧結晶加值整合，在傳統街道小巷弄之間進行創意裝飾，希望將昔日老街透過環境藝術化的構想，用嶄新、充滿現代感的設計方式呈現。

和平街「北門福德祠到南門的福德祠之間」有處長約600公尺的區域，鎮公所利用這600公尺的分叉小巷弄裡，注入藝文新元素。

「藝術巷」（和平街68巷）是繼李榮春「文學巷」之後，成為頭城老街文化藝術新創意的地標和亮點，是以鎮籍藝術家楊乾鐘老先生的畫作為主軸，應用光影色彩的跳動，結合彩繪玻璃及馬賽克光罩，打造而成的藝術光彩巷弄。

鎮長曹乾舜指出，頭城鎮自開蘭以來即是人文薈萃的聖地，更孕育出盧纘祥、李榮春、楊乾鐘及康灩泉等4大文學、繪畫、書法名家，這是頭城經濟創生、轉型以及文化保存非常重要的資產，鎮公所要把寶貴人文資產，運用最集中的方式具體呈現遊客面前，所以在老街的環境改善工程中注入4大家元素，打造最具在地特色的人文藝術巷弄。