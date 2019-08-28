影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌被妹妹在網路社群貼出30年前舊照，網友讚像日星三浦春馬，顏質打倒一堆男星，引發全台政治人物翻舊照風，紛紛減肥，林右昌昨晚星光夜跑時，發豪語要在3個月內減10多公斤，爆料的妹妹林宛姿也現身，網友讚林宛姿「網紅吧」、「正妹插畫家」。國立海科館也透露，海科館有一幅「大鯨魚」就是市長妹妹的作品，是打卡熱點，很受歡迎。

國立海科館晚間說，查理宛豬是海科館106年潮藝術活動「海洋創意家」的藝術家，也就是林市長的妹妹林宛姿，她的作品在海科館3樓的戶外空間，很受民眾歡迎，也是很多人會拍照的熱點。

海科館當時邀4位海洋創意家創作，查理宛豬傳授學員水彩繪畫技巧，畫出鯨魚創作，她對基隆有深厚情感，也贈海科館一幅壓克力顏料鯨魚畫作永久館藏，名字為「為你。帶回一片星空」。查理宛豬當時表示，這是第一次將自己的眼睛畫在鯨魚上，希望畫作中徜徉在星空的鯨魚代替她帶回更多美好回憶。

林宛姿有個很奇特的網名「查理宛豬」，在插畫界相當有名氣，但很空靈，其實他是專職的手繪插畫家，常畫月亮、夜空、貓、鯨魚等，曾獲青林出版社91年安徒生繪本比賽入選獎、基隆美展91年水彩類第2名等，作品散見於各刊物、書籍、報刊等。

林宛姿從小就愛上畫畫，她為畫瘋狂，曾在畫室待過整整3天足不出戶，也創作出著名的「奶油獅」，更將基隆的雨、海洋等在地特色融入畫作中。「查理宛豬」是她的怪怪的筆名，因為宛姿的台語念起來就是「宛豬」，起因是大學同學某天邊喝著茶裏王，邊看著她，開玩笑地叫「查理宛豬」，因此就成了她的綽號。

林右昌雖然從政，但他畫畫功力卻是一流，他從小是妹妹的偶像，林宛姿的畫畫還是跟哥哥學的，沒想到她從此深陷畫畫的世界，成為一名插畫家，哥哥反而走上政治路，「我哥以前很文青，不過他現在發福了」。

林宛姿曾創作出著名的公仔「奶油獅」，她的創作世界非常空靈，想像力豐富，遊走在夢幻及超現實間，熱愛優游自在的鯨魚為創作主題，就像她的個性，她的臉書全都是各式各樣，各種姿態的鯨魚。