待用愛心電影票感動學生書寫心得 宜蘭記協公開表揚

2019-08-28 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



一年一度的宜蘭記者節慶祝大會今天在縣議會舉行，基於取之於社會、用之於社會的精神，宜蘭縣記者協會每年在慶祝記者節的這一天，都會結合相關單位舉辦公益活動。

7年前，由龍潭國小廖世凱老師自掏腰包帶班上孩子去欣賞「看見台灣」，孩子們感動，更有孩子告訴他是第一次進入電影院，廖老師接著與蒲公英志工社發起「生命教育待用愛心電影票」，他們不靠政府補助，募集民間資源，提供縣內許多學生到電影院欣賞勵志電影，從民國92年至今，已經嘉惠數千名國中小學生，滋養正向陽光的生命幼苗。

今年同樣在5、6月間舉辦「出發」紀錄片觀賞活動，這部電影是紀錄超馬選手陳彥博的故事，非常具有生命教育意義；電影結束後，主辦單位也收到學生撰寫一百多件觀賞後的心得。

宜蘭縣記者協會為鼓勵學生，從中選出10件優秀作品，今天頒發獎狀與1千元獎金給予公開表揚，希望透過媒體力量，讓這項具教育意義之活動，得以延續。