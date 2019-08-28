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待用愛心電影票感動學生書寫心得 宜蘭記協公開表揚

2019-08-28 19:36聯合報 記者戴永華╱即時報導

一年一度的宜蘭記者節慶祝大會今天在縣議會舉行，基於取之於社會、用之於社會的精神，宜蘭縣記者協會每年在慶祝記者節的這一天，都會結合相關單位舉辦公益活動。

7年前，由龍潭國小廖世凱老師自掏腰包帶班上孩子去欣賞「看見台灣」，孩子們感動，更有孩子告訴他是第一次進入電影院，廖老師接著與蒲公英志工社發起「生命教育待用愛心電影票」，他們不靠政府補助，募集民間資源，提供縣內許多學生到電影院欣賞勵志電影，從民國92年至今，已經嘉惠數千名國中小學生，滋養正向陽光的生命幼苗。

今年同樣在5、6月間舉辦「出發」紀錄片觀賞活動，這部電影是紀錄超馬選手陳彥博的故事，非常具有生命教育意義；電影結束後，主辦單位也收到學生撰寫一百多件觀賞後的心得。

宜蘭縣記者協會為鼓勵學生，從中選出10件優秀作品，今天頒發獎狀與1千元獎金給予公開表揚，希望透過媒體力量，讓這項具教育意義之活動，得以延續。

10件優秀作品的得獎學生，分別是～國中組：蘇澳國中林韋如、蘇澳國中李雨箏、壯圍國中吳宸言。國小組：黎明國小　褚若彤、七賢國小林子媗、七賢國小吳承恩、北成國小黃念儒、北成國李栩瑩、同樂國小潘芷萱，光復國小黃韻璇。值得一提的是， 部分學生除了以文字書寫觀看心得以外，還搭配彩繪圖畫，展現創意與純真的一面，所有作品都陳列在會場。

宜蘭一群熱心老師與蒲公英志工社7年來舉辦「待用愛心電影票」公益活動，帶著國中小學...
宜蘭一群熱心老師與蒲公英志工社7年來舉辦「待用愛心電影票」公益活動，帶著國中小學生看電影寫心得，宜蘭記者協會從中挑選10件作品，公開表揚優秀學生。記者戴永華/攝影
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宜蘭一群熱心老師與蒲公英志工社7年來舉辦「待用愛心電影票」公益活動，帶著國中小學...
宜蘭一群熱心老師與蒲公英志工社7年來舉辦「待用愛心電影票」公益活動，帶著國中小學生看電影寫心得，宜蘭記者協會從中挑選10件作品，公開表揚優秀學生。記者戴永華/攝影
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