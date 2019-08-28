影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市義六路等雨水下水道改善工程包商今天指出，月眉土資場近來不再收受新土方案收容申請，已申報的舊單也採總量管制，每天中午就停止收單，因只有一個坑洞可倒，都要大排長龍，因此都被迫只做半天工，工程能否如期完工，相當憂心。其他中興及信義國小校舍改建工程等也受到影響。市府表示，確已接獲包商反映，目前設法協調解決。

義六路等雨水下水道改善工程包商反映，月眉土資場自8月起不再收受新工程案件的土石申請案，舊有取得棄土證明的申報工程案件，採取當日總量收容管制，約中午過後停止收單，因此目前挖掘工作受到影響，至今還沒有挖完，鋼筋都已放在旁邊等，工期雖到12月，很擔心工期延宕產生民怨。

承包商工地現場丁姓負責人員表示，因為開挖的地方在信義市正前方，影響商家上下貨及營業，業者都已哀哀叫，他們也希望可以提早完工，減少攤商的不便，但現在被迫每天只能做半天，下午就收工， 因為土方無法可去，希望市府協助解決。

前議員韓良圻表示，工程對附近很重要，信義市場的攤商因工程大受影響，希望市府可以協調土方業者是否先闢一處「暫置區」，收容基隆重要工程土方，避免造成工程延宕。信義區義昭里長童冠睿說，因為信義市場前開挖，占了一半車道，除造成堵車外，生意也大受影響，希望市府協助解決。

月眉土資場位於信義區大水窟段，面積45.6公頃，去年曾遭檢舉違法收受家庭垃圾及事業廢棄物，檢調追查年餘，今年6月偵辦發現場內不只有營建廢棄物，還有廢棄機車、保齡球與塑膠瓶罐等家庭廢棄物，並有市府一名科員帳戶內有不明存款，無法交代收入來源被收押，全案仍在偵辦釐清中。