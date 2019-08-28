生態食物鏈改善優養化水質 縱管處首放流白鰱

2019-08-28 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮壽豐鄉鯉魚潭每年因優養化藻類大量生長，造成魚類缺氧死亡。為改善問題，花東縱谷國家風景管理處與東華大學合作，首度在潭內放3千尾專吃藻類的白鰱魚，進行潭水營養鹽降低試驗，以生態食物鏈方式改善水質。

鯉魚潭是堰塞湖，水源主要來自雨水及少量來自荖溪的地底伏流，降雨季是夏秋颱風季，其他季節僅有少量降雨。長時間降雨量少，使得鯉魚潭潭中營養鹽在進入後不易排出。

縱管處鯉魚潭站主任蔡威平表示，除了潭水不易排出外，加上潭邊樹葉飄落分解，及早期民生用水排放，會讓潭水水質變差，委託東華大學調查過去3年水質與生態調查結果顯示，水質雖然未呈現惡化趨勢，仍有優養化隱憂。

蔡威平說，每年4月藻類大量繁殖，導致潭水飄出惡臭、魚類缺氧死亡。因此委託東華大學進行試驗，分階段施放專吃藻類的白鰱、專吃浮游動物的黑鰱及貝類，若成功降低浮游生物，就可能常態性施放，維持水質。

東華大學自然資源與環境學系教授黃文彬表示，白鰱有專吃藻類等浮游植物的特性，現已廣泛養殖在水庫，可維持水質及生態平衡。第一階段先放流3千尾白鰱，每3個月會確認白鰱成長狀況，若成長情形不錯，就代表能存活在潭內，他評估若要有效改善鯉魚潭水質，需放流約3萬尾白鰱。