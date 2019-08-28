影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣安農溪經長達30多年接力治理、營造，改善水患外，還美景如畫，北岸闢建自行車道，從蘭陽發電廠段到羅東近郊的歪仔歪橋，總長17.2公里，在最後一哩路、即安農溪下湖橋至蘭陽電廠段完成，宣告全線貫通。

宜蘭縣議員陳文昌今天指出，安農溪俗稱電火溪，早期遇雨常氾濫，70年代，在陳定南當宜蘭縣長時代，爭取整治，獲當時總統李登輝等支持，歷經80年代、90年代到現在前瞻計畫建設，不但治理，還營造兩岸的景觀與自行車道，先後投入約3億元 。

其中，北岸自行車道可由歪仔歪溯游到蘭陽發電廠，全長17.2公里，最困難的是下湖橋至發電廠段，長1.1公里，是全線貫通的闗鍵，在成功爭取到前瞻基礎計畫水環境工程費約2800萬元，施設立體交叉等工程後，最後一哩路完成，全線宣告貫通，循著美景如畫的水岸而行，還可直達百年文化的水力發電設施。

安農溪由水利署第一河川局、宜蘭縣政府等多年投入整治，成重要休憩景點，建設包括下游的尾塹公園高爾夫、分洪堰公園改建、關係用路人安全的自行車道立體交叉、中段魅力河川計畫、休憩設施、喬木植栽、石沏河岸，安農溪落羽松秘境兩岸範圍擴大、驛站的建立等，北岸自行車道貫通，串連全線景點，意義非凡，邁向綠色旅遊的里程碑。

陳文昌表示，行政院前院長林全曾會勘，公開表揚安農溪是水環境整治公私協力的典範，除公部門資源挹注，也感謝地方長期努力，志工攜手同心，成為全國最美河川之一。

北岸自行車道貫通後，可全版體驗天送埤地區串流到安農溪下游全線河段遊憩，無論是從羅東運動公園或是尾塹歪仔歪橋進入安農溪自行車道， 遊憩都更加安全舒適， 可暢行無阻，直接騎達蘭陽發電廠，感受百年文化及自然生態田園之美。