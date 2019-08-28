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花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣壽豐鄉溪口村農民趕在白鹿颱風後插秧，卻因為壽豐溪上游台電發電廠臨時壩被大雨沖毀，導致沒有水源灌溉農田。農民卓阿敏說，颱風後造成壽豐溪灌溉源頭損壞，25日到現在都沒有水，預計損失一百多萬元，真的欲哭無淚，不知道能否報農損。東部發電廠則表示，現在已有5台怪手趕工，會盡快疏浚。

農民卓阿敏表示，本來預計23日要插秧，遇上白鹿颱風就延後，沒想到颱風帶來雨水，把壽豐溪灌溉源頭造成損壞，到目前都沒有灌溉水，立即向水利會反應，卻說是台電溪口發電廠的轄區。不知道像這樣風災後反而沒水，可否申請農損，不限於倒塌或淹水才能有補助。也希望政府不要等農民反應後，過了三四天才有動作，讓農民欲哭無淚。

卓阿敏說，本來預計種7公頃紫米，但現在沒水也沒辦法再種，插下去的秧苗只能被枯死，由於紫米價位高，廠商收購一台斤約21元，預計損失1百多萬。現在種稻期時間點已過，接下來中秋節也無法種，只能等明年春耕。

東部發電廠表示，溪口發電廠的臨時壩被颱風帶來雨勢沖掉，要等溪水比較退了才能開怪手進去，現在正加緊趕工建臨時壩，請農民再給多一點時間。

壽豐鄉長曾淑懿表示，農田用水是跟老天搶時間，連日來公所接受到許多農民的陳情，立即拜託壽豐水利會與台電協調從源頭調節水源。希望水利會調整灌溉用水，與台電密切配合與協調，讓農民不再有缺水困擾。

花蓮壽豐農田因壽豐溪上游沒水下來乾枯，讓農民辛勞血本無歸。記者王思慧／攝影
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花蓮壽豐鄉溪口豐田圳沉砂池園區水車也因無水停止運轉。記者王思慧／攝影
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花蓮壽豐鄉溪口豐田圳沉砂池園區內水量很低。記者王思慧／攝影
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花蓮壽豐鄉溪口發電廠已有多台怪手趕工，希望趕快疏浚。記者王思慧／攝影
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花蓮壽豐鄉農田旁的水圳幾乎沒水，無法灌溉。記者王思慧／攝影
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農民卓阿敏表示，像這樣颱風後反而缺水，是否能報農損，補助農民損失。記者王思慧／攝...
農民卓阿敏表示，像這樣颱風後反而缺水，是否能報農損，補助農民損失。記者王思慧／攝影
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農民白鹿颱風台電

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