花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣壽豐鄉溪口村農民趕在白鹿颱風後插秧，卻因為壽豐溪上游台電發電廠臨時壩被大雨沖毀，導致沒有水源灌溉農田。農民卓阿敏說，颱風後造成壽豐溪灌溉源頭損壞，25日到現在都沒有水，預計損失一百多萬元，真的欲哭無淚，不知道能否報農損。東部發電廠則表示，現在已有5台怪手趕工，會盡快疏浚。

農民卓阿敏表示，本來預計23日要插秧，遇上白鹿颱風就延後，沒想到颱風帶來雨水，把壽豐溪灌溉源頭造成損壞，到目前都沒有灌溉水，立即向水利會反應，卻說是台電溪口發電廠的轄區。不知道像這樣風災後反而沒水，可否申請農損，不限於倒塌或淹水才能有補助。也希望政府不要等農民反應後，過了三四天才有動作，讓農民欲哭無淚。

卓阿敏說，本來預計種7公頃紫米，但現在沒水也沒辦法再種，插下去的秧苗只能被枯死，由於紫米價位高，廠商收購一台斤約21元，預計損失1百多萬。現在種稻期時間點已過，接下來中秋節也無法種，只能等明年春耕。

東部發電廠表示，溪口發電廠的臨時壩被颱風帶來雨勢沖掉，要等溪水比較退了才能開怪手進去，現在正加緊趕工建臨時壩，請農民再給多一點時間。