親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

富岡港漂流木隨海流進進出出 漁民難捉摸

2019-08-28 13:51中央社 台東縣28日電

台東昨晚吹北風，富岡漁港內外的漂流木幾乎全被風「清光光」。聯合報系記者羅紹平／攝...
台東昨晚吹北風，富岡漁港內外的漂流木幾乎全被風「清光光」。聯合報系記者羅紹平／攝影
分享

颱風白鹿雖遠離，但山洪帶來大量漂流木沖到海面，散佈在台東富岡港外海，隨著潮流和風向變化，昨晚第2度漂進富岡，上午又被潮流帶出港，讓漁民難捉摸。

颱風白鹿在台東山區帶來豪大雨，山區樹枝、樹幹隨暴漲洪水被沖到海面，8月25日遍布富岡港外面。26日凌晨起由於海流變化，原本在南端岸邊的海漂樹木不斷湧入港區，幾乎塞滿整個富岡漁港，面積近4公頃。

台東縣政府農業處緊急由大武、金樽漁港調派海事工程怪手支援，日夜不斷清除漂流木，優先清出一條航道，讓漁民可以出海、客輪往返載運遊客與居民、船隻可以疏運離島所需物資。

27日清晨3時多，港口內的漂流木又被海流帶出港一夜之間消失，散布外海。今晨海上漂流木又漂進富岡港，上午8時過後，又被潮流帶出海往北漂，所幸未影響船隻進出。不過，漂流木「漂泊不定」讓漁民難捉摸，形容「晚上回到富岡港睡覺，白天就出海到處逛」。

台東區漁會總幹事李振元表示，在海面上的漂流木，會因為出現西南風和沿岸流被帶進富岡港，如果改吹東北風，又會被帶出港，在海面上漂流。如果漂流木離岸邊比較遠，就會被黑潮往北帶，遠離富岡港。

李振元表示，通常漂流木進進出出富岡港的狀況要半個月到1個月，但是因為現在後面還有一個颱風，所以無法判斷這些漂流木狀況何時解除。

針對颱風過後，漂流木淤塞港區造成船隻無法出入的問題，農業處表示，會訂定開口契約要求廠商，往後只要氣象局發布海上颱風警報，且颱風中心行經台東縣，將要求廠商12小時內海事機具設備必須進駐港區待命，發揮緊急救援的備案措施。(編輯:孫承武)1080823

漂流木颱風台東

相關新聞

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

影／花蓮風情郵摺首賣 馬來西亞僑生也搶買

2019-08-28 11:42

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

宜蘭冬山柚披白紗 請消費者「娶」回家

2019-08-28 09:20

國民黨花縣黨部普度鬧雙包 前後主委對槓

2019-08-28 00:28

花蓮六十石山花海 赫見龍捲風

2019-08-28 00:14

宜蘭最後一家妓女戶 熄燈

2019-08-28 00:09

花蓮新住民學苑揭牌 開成長課程

2019-08-27 23:52

基隆拖吊…仁愛區占7成 被要求通盤考量

2019-08-27 23:52

台東縣府推養殖專區 議會支持

2019-08-27 23:42

影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

是誰？宜蘭童玩節70萬汽車中獎人等嘸人 再抽出幸運兒

2019-08-27 14:16

花蓮慈濟醫院引進「希望之手」 互動玩遊戲助復健

2019-08-27 14:07

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

培力「新」勢力 教廣花蓮台辦新住民閩南語比賽

2019-08-27 20:38

藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45
看更多

熱門文章

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

六龜「雞屎臭」發威 居民直呼快不能住了

2019-08-27 16:45

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05

班班有冷氣吹是真的 頭份市公所補助4000萬元促成

2019-08-27 16:43

影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

不再走狹窄昏暗涵洞 斗南外環道、台一丁交叉路口有解

2019-08-27 16:36

基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

要通了！台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15

剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

盧秀燕整軍 中市府換6將

2019-08-27 14:14

大叔警露「臉」 狂吸2萬粉

2019-08-27 23:52

新竹「城市之森」生活藝術節 周末登場

2019-08-27 14:10

請工會幹部看電影 韓國瑜：市府與工會是夥伴關係

2019-08-27 15:09

影／台南大內99歲接生婆故事 新書發表場面感人

2019-08-27 15:54

新北學童交通違規這些最多 侯友宜盯改善：我會去檢查

2019-08-27 14:49

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

雲林偏鄉學生英語難得榜首 張嘉郡貼紅榜祝賀

2019-08-27 19:57

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

是誰？宜蘭童玩節70萬汽車中獎人等嘸人 再抽出幸運兒

2019-08-27 14:16

六龜飄惡臭 民怨「不能住了」

2019-08-27 23:46

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

台中市府人事調整 前市長林佳龍：希望愈來愈好

2019-08-27 16:18

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top