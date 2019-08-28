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名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖平交道名列全國10大危險平交道，改善計畫要外移或截彎取直，因經費龐大且涉及私人土地，台鐵尚未定案。但因此路口經常有車子越線、人車爭道、公車迴轉空間不足等問題，險象環生，議員王醒之建議先移動遮斷器基座、電桿，增加行車空間，立委蔡適應4月邀台鐵等相關單位會勘，目前東側南端遮斷器南移1.8公尺已經完成，3根電線桿也已地下化。

議員王醒之今天表示，暖暖老街平交道交通優化如期進行中，為了讓出更多的路幅給行人與車輛，暖暖平交道旁的3根電桿下地工程即將完工，最後的電纜線牽線及電氣工程預計今天下午5點前會完成。另外，很多民眾關心的平交道遮斷器，南移1.8公尺已經完成，周遭的軟質分向桿是暫時性的，明天之前台鐵的工務單位會將其拆除。　

基隆市暖暖平交道名列全國10大危險平交道，改善計畫要外移或截彎取直，因經費龐大且涉及私人土地，台鐵尚未定案，議員王醒之建議先移動遮斷器基座、電桿，增加行車空間，立委蔡適應今年4月會同相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往南移動1.8公尺。

台鐵人員表示，為了改善交通安全，移動遮斷器和紐澤西護欄方案可行，可以將暖暖平交道東側南端遮斷器與軌道平行往南移動，擴大路口範圍，考量列車過彎時的安全性，且能符合淨空空間之規範。基隆市政府交通旅遊處表示，為了改善平交道路口，現場評估紐澤西護欄占用的部分，不影響道路通行，路口網狀線的部分也會配合重新劃設。

王醒之指出，暖暖平交道的危險，從1952年基隆市議會第一次會議，就有被提出來，直到現在都沒有得到根本的解決，他希望在鐵路外移之前，先透過細部的變動改善人行空間和大客車通行的轉彎角度，讓暖暖平交道的交通改善。感謝相關單位公部門的配合，才能如此快速完工。

蔡適應表示，暖暖鐵路平交道的改善，長期的部分，他會繼續追鐵路外移的進度。

暖暖平交道東側南端遮斷器南移1.8公尺已經完成，3根電線桿也已地下化。圖／議員四...
暖暖平交道東側南端遮斷器南移1.8公尺已經完成，3根電線桿也已地下化。圖／議員四醒之提供
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立委蔡適應今年4月會同相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往...
立委蔡適應今年4月會同相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往南移動1.8公尺。圖／立委蔡適應服務處提供
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立委蔡適應今年4月會同相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往...
立委蔡適應今年4月會同相關單位會勘，同意將暖暖平交道東側南端遮斷器，與軌道平行往南移動1.8公尺。圖／立委蔡適應服務處提供
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暖暖平交道東側南端遮斷器南移1.8公尺已經完成，3根電線桿也已地下化。圖／議員四...
暖暖平交道東側南端遮斷器南移1.8公尺已經完成，3根電線桿也已地下化。圖／議員四醒之提供
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台鐵基隆蔡適應

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