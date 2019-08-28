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影／花蓮風情郵摺首賣 馬來西亞僑生也搶買

2019-08-28 11:42聯合報 記者王燕華╱即時報導

中華郵政公司發行「花蓮風情」郵摺，一套4枚，蒐羅花東縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟及太魯閣燕子口等美景，今天開賣，吸引集郵愛好者搶買，一名來花蓮讀書的馬來西亞僑生挑選多套郵摺、明信片等，蓋上紀念戳章，要與家鄉親友分享。

中華郵政公司從民國105年起發行「寶島風情」系列郵票，繼台東縣、台南市、馬祖、台中市、澎湖縣及宜蘭縣後，再發行「花蓮風情」郵摺，除了一套4枚郵票，郵摺內介紹花蓮美景，封底再以花蓮獨有的山、水、人文等題材郵票呈現，限量1000套，上午在花蓮國安郵局前廣場開賣，並設置臨時郵局提供蓋紀念郵戳服務。

從馬來西亞到花蓮念書的梁同學，從小喜歡集郵，今天到場選購好幾套郵摺，像是曾造訪過的阿里山、玉里火車等，身為馬來西亞後備海軍的她，還特地挑選一套海軍主題郵摺，另也買了許多張明信片，蓋上紀念郵戳，要寄給遠方親友。

縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，今天都出席活動，玉里鎮龍鳳甲合作社也在現場舉辦「哇好米」試吃品嘗活動，並展銷優質米品。

花蓮郵局局長張淑霞說，中華郵政長期從事公益活動，將「郵愛你我，溫暖童心」公益活動期間集結的多項生活物資，送給偏鄉玉里春日國小；另外，為扶植花蓮富里原住民小農，去年郵政網路商城推出「薑黃粉禮盒」，每賣一盒就捐10元，共賣出2000盒，今天也配合「花蓮風情」郵摺首賣活動，捐贈2萬元給聲遠老人養護之家。

中華郵政公司出版「花蓮風情」郵摺，1套4枚，今天開賣。記者王燕華／攝影
中華郵政公司出版「花蓮風情」郵摺，1套4枚，今天開賣。記者王燕華／攝影
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中華郵政公司發行「花蓮風情」郵摺，1套4枚，今天開賣，不少集郵愛好者前往購買。記...
中華郵政公司發行「花蓮風情」郵摺，1套4枚，今天開賣，不少集郵愛好者前往購買。記者王燕華／攝影
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來自馬來西亞的梁姓僑生，今天也到現場買了許多套郵摺，要與家鄉親友分享。記者王燕華...
來自馬來西亞的梁姓僑生，今天也到現場買了許多套郵摺，要與家鄉親友分享。記者王燕華／攝影
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花蓮玉里龍鳳甲合作社，在「花蓮風情」郵摺開賣活動上，展售優質「哇好米」。記者王燕...
花蓮玉里龍鳳甲合作社，在「花蓮風情」郵摺開賣活動上，展售優質「哇好米」。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（右）今天出席「花蓮風情」郵摺開賣活動。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右）今天出席「花蓮風情」郵摺開賣活動。記者王燕華／攝影
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行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛（左）今天出席「花蓮風情」郵摺開賣活動。記者王...
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛（左）今天出席「花蓮風情」郵摺開賣活動。記者王燕華／攝影
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馬來西亞中華郵政郵局

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