他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌正在進行3個月的減肥計畫，目標是3個月減10多公斤，部立基隆醫院也提供市長減肥菜單，醫院急診室主任陳輝財最近也減肥成功，從今年2月至今半年共減了12公斤，平均每月減2公斤，他以他減肥成功的經驗談說，兩大關鍵就是全身性的運動，並進行重量訓練，持之以恆，其次就是每天自己帶便當，食材都是低熱量、低油脂。

林右昌30年前舊照被翻出來貼網，網友讚如日星三浦春馬，引發政治人物舊照風，林右開始減肥計畫3個月，昨天更在東岸商場星光跑道夜跑，衛生局營養師也給市長一些菜單，林右昌昨晚首次提出減肥目標就是，3個月瘦10多公斤沒有問題。

林右昌的妹妹林宛姿是爆料照片的「凶手」，昨晚也現身陪跑，她曾說哥哥每天忙行程到很晚，回家吃消夜後就睡覺，他向哥哥喊話「大哥加油，帥回來」，議員還做林右昌的人形立牌倒數計時。

陳輝財減肥成功，他說，要瘦就是全身一起瘦，不是局部瘦，要做全身性的運動，運動習慣最重要，光是慢跑是會變瘦，但是只瘦肌肉，除了慢跑外，還要做其他全身性的運動，短暫瘦下來可能是脫水，長期的健康瘦才是真正的瘦。

每天自己帶便當，同事要請他吃大餐他都拒絕，陳輝財說，除了運動之外，飲食的控制，要看熱量，在減脂期的多吃高蛋白、低油脂的東西，減少過度烹調的方式，清蒸、川燙，比較健康的食物，並且要慎選調味料，一般的蔬菜類一定要，要低油脂，要蛋白質。

陳輝財從今年2月份開始，到目前瘦了12公，現在體重84公斤，是當畢業醫生以來最瘦的一次，感覺整個人很輕鬆、健康，減肥就是多運動，而且是全身都要動，持之以恆就能成功。他現在穿上7年前的褲子，感覺都有點鬆鬆的快掉下來。