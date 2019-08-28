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改善花蓮鯉魚潭水質 流放3000尾白鰱吃藻類

2019-08-28 10:13中央社 花蓮縣28日電

花蓮壽豐鄉鯉魚潭每年4月因優養化問題，造成藻類增生，導致潭內魚類缺氧死亡、水質飄出惡臭，今年首度在潭內放流3000尾專吃藻類的白鰱，以生態食物鏈方式改善水質。

花東縱谷國家風景管理處鯉魚潭站主任蔡威平接受中央社記者採訪表示，鯉魚潭主要透過雨水及少量地底伏流維持水量，水體只進不出，加上周邊樹葉飄落分解、早期民生用水排放，經調查單位檢測，雖水質穩定，但營養源高，仍有優養化隱憂。

蔡威平說，營養源高會使水體浮游植物、浮游動物增加，每年4月藻類大量繁殖，優養化現象出現，導致潭水飄出惡臭、魚類缺氧死亡。針對因營養源過多而生成的浮游生物，縱管處委託東華大學進行試驗，分階段施放專吃藻類的白鰱、專吃浮游動物的黑鰱及貝類，若成功降低浮游生物，就能成為常態性施放，維持水質。

東華大學自然資源與環境學系教授黃文彬接受中央社記者採訪表示，白鰱有專吃藻類等浮游植物的特性，廣泛運用在水庫養殖，吃掉因過多營養源產生的藻類，維持水質及生態平衡。

黃文彬指出，第一階段先放流3000尾白鰱，每3個月回捕確認白鰱成長狀況，若白鰱有「長大」，就代表能存活在潭內，便能提高數量。他評估，若要有效改善鯉魚潭水質，需放流約3萬尾白鰱。

黃文彬表示，白鰱雖為外來種，但鯉魚潭無法提供白鰱繁殖環境，就算移植到其他水域也是，所以不會有大量繁殖、破壞生態的疑慮。白鰱若成功降低藻類含量，就再施放黑鰱，吃掉浮游動物，透過生態食物鏈達到平衡，維持水質。

東華大學水庫

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